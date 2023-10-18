Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гість прямого ефіру Новини.LIVE — мер Харкова Ігор Терехов. Під час прямої трансляції мер розповів, як Харків зустрічав війну, скільки людей жило в метрополітені, та як це — жити в прифронтовому мегаполісі.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 21:25 за посиланням.

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Мер Харкова розповів про те, як атакують місто ЗС РФ, чи дійсно життя у Харкові дорівнює постійній небезпеці, як розвивається місто під час війни та як це — вчитися у метрополітені. Також мер розповість, як російські вояки нещадно бомбили місто більше ніж 100 днів та який наразі у міста бюджет.

Нагадаємо, що сьогодні армія Росії вдарила по Індустріальному району Харкова, внаслідок чого у районі трапилися перебої зі світлом. Також внаслідок обстрілів загорівся ТЦ "Клас".