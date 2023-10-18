Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гость прямого эфира Новини.LIVE — мэр Харькова Игорь Терехов. Во время прямой трансляции мэр рассказал, как Харьков встречал войну, сколько людей жило в метрополитене и как это жить в прифронтовом мегаполисе.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 21:25 по ссылке.

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Мэр Харькова рассказал о том, как атакуют город ВС РФ, действительно ли жизнь в Харькове равна постоянной опасности, как развивается город во время войны и как это учиться в метрополитене. Также мэр расскажет, как российские воины беспощадно бомбили город более 100 дней, и какой у города бюджет.

Напомним, что сегодня армия России ударила по Индустриальному району Харькова, в результате чего в районе случились перебои со светом. Также в результате обстрелов загорелся ТЦ "Класс".