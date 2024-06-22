В Харькове из-за авиаудара пострадали 18 человек

Авиаудар по Харькову — количество пострадавших резко возросло
22 июня 2024 16:13
Спасатель ГСЧС на разборе завалов в Харькове. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Число жертв в результате российского авиаудара по Харькову в субботу, 22 июня, резко возросло. Общее количество потерпевших сейчас составляет 18 человек.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Читайте также:
Взрывы в Харькове — последняя информация
Напомним, сегодня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.
Громко в городе было и в пятницу: враг ударил по въезду в город баллистической ракетой.
В то же время в Харьковской области тоже было неспокойно: в результате серии взрывов из-за вражеских авиаударов были разрушены детские лагеря и частные дома, а также пострадало шесть человек.
Читайте Новини.LIVE!