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Авиаудар по Харькову — количество пострадавших резко возросло

22 июня 2024 16:13
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Илья Рябинин
редактор
В Харькове из-за авиаудара пострадали 18 человек
Спасатель ГСЧС на разборе завалов в Харькове. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС в Харьковской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Число жертв в результате российского авиаудара по Харькову в субботу, 22 июня, резко возросло. Общее количество потерпевших сейчас составляет 18 человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Скриншот сообщения Терехова

Взрывы в Харькове — последняя информация

Напомним, сегодня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Громко в городе было и в пятницу: враг ударил по въезду в город баллистической ракетой.

В то же время в Харьковской области тоже было неспокойно: в результате серии взрывов из-за вражеских авиаударов были разрушены детские лагеря и частные дома, а также пострадало шесть человек.

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Харьков
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Украина
Игорь Терехов
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