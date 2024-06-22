В Харькове из-за авиаудара пострадали 18 человек

Спасатель ГСЧС на разборе завалов в Харькове. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Число жертв в результате российского авиаудара по Харькову в субботу, 22 июня, резко возросло. Общее количество потерпевших сейчас составляет 18 человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Читайте также:

Скриншот сообщения Терехова

Взрывы в Харькове — последняя информация

Напомним, сегодня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Громко в городе было и в пятницу: враг ударил по въезду в город баллистической ракетой.

В то же время в Харьковской области тоже было неспокойно: в результате серии взрывов из-за вражеских авиаударов были разрушены детские лагеря и частные дома, а также пострадало шесть человек.