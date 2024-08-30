Авиаудар по Харькову 30 августа – в ОВА заявили о людях под завалами

Пожар после авиаудара по Харькову. Фото: Telegram Олега Синегубова

Тактическая авиация Воздушно-космических сил России в пятницу, 30 августа, ударила КАБами по Индустриальному району Харькова . На последних этажах разрушенной многоэтажки могут находиться люди.

Об этом заявил глава ХОВА Олег Синегубов в комментарии Новини.LIVE.

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По словам чиновника, всего было пять попаданий управляемых авиабомб. Среди 40 раненых более 20 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

"Есть ампутации конечностей. Есть тяжелые. Врачи борются за их жизнь. Есть риск разрушения самой конструкции дома, поэтому работники ГСЧС делают все возможное", — сказал он.

По информации главы ОВА, на последнем этаже может находиться женщина.

Авиаудар по Харькову 30 августа — что известно

Напомним, в пятницу, 30 августа, россияне нанесли авиаудар по Харькову, попав в жилую многоэтажку. Другая авиабомба попала в Немышлянский район, в результате чего погиб ребенок.

На совершенное преступление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский: глава государства призвал партнеров безотлагательно разрешить атаковать российские аэродромы у границы с Украиной.