Авиаудар по Харькову — в ГСЧС показали ужасные последствия обстрела

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские захватчики обстреляли Харьков во вторник, 30 апреля. Под прицелом неприятеля оказалась гражданская инфраструктура в Киевском и Холодногорском районах города. В результате обстрела один человек погиб, также есть погибшие.

В ГСЧС показали последствия удара.

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Последствия обстрела Харькова 30 апреля

В Киевском районе мощный взрыв повредил административные здания, а также более 40 частных гаражей, из которых в трех возник пожар. Кроме того, загорелись три легковых автомобиля, повреждены еще шесть.

В то же время в Холодногорском районе из-за удара вражеской бомбой повреждены два гражданских здания.

Последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Напомним, утром 30 апреля воздушная тревога звучала в Харькове и области из-за угрозы баллистического обстрела и применения управляемых авиационных бомб.

Впоследствии стало известно, что армия РФ нанесла удар по Холодногорскому и Киевскому районам города. По уточненной информации, в результате атаки погиб один человек.