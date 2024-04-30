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Авиаудар по Харькову — в ГСЧС показали ужасные последствия обстрела

30 апреля 2024 13:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Авиаудар по Харькову — в ГСЧС показали ужасные последствия обстрела
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики обстреляли Харьков во вторник, 30 апреля. Под прицелом неприятеля оказалась гражданская инфраструктура в Киевском и Холодногорском районах города. В результате обстрела один человек погиб, также есть погибшие.

В ГСЧС показали последствия удара.

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Последствия обстрела Харькова 30 апреля

В Киевском районе мощный взрыв повредил административные здания, а также более 40 частных гаражей, из которых в трех возник пожар. Кроме того, загорелись три легковых автомобиля, повреждены еще шесть.

В то же время в Холодногорском районе из-за удара вражеской бомбой повреждены два гражданских здания.

Обстрел Харькова 30 апреля
Последствия обстрела. Фото: ГСЧС
Последствия обстрела Харькова во вторник
Последствия обстрела. Фото: ГСЧС
Чем РФ обстреляла Харьков
Последствия обстрела. Фото: ГСЧС

 

Напомним, утром 30 апреля воздушная тревога звучала в Харькове и области из-за угрозы баллистического обстрела и применения управляемых авиационных бомб.

Впоследствии стало известно, что армия РФ нанесла удар по Холодногорскому и Киевскому районам города. По уточненной информации, в результате атаки погиб один человек.

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