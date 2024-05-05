Авіаудари по Харкову — що відомо про постраждалих

Наслідки ударів КАБами по центральній частині Харкова 5 травня. Фото: Суспільне Харків

Росіяни у неділю, 5 травня, нанесли авіаційні удари по Шевченківському районі Харкова з використанням керованих бомб. В результаті цих атак було поранено не менше 14 осіб. Пошкодження отримали житлові будинки, приватні оселі та автомобілі.

Про це повідомила речниця Харківської ОВА Олена Шаповал у коментарі Суспільному.

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За повідомленням представниці ОВА, одна з постраждалих — молода жінка приблизно 25 років, яка перебуває у важкому стані.

Наслідки ударів КАБами по центральній частині Харкова 5 травня. Фото: Суспільне Харків

Наслідки ударів КАБами по центральній частині Харкова 5 травня. Фото: Суспільне Харків

"Невідома — наймолодша серед поранених. Найстаршій постраждалій — 80 років, у неї гостра реакція на стрес", — зазначила Шаповал.

Наслідки ударів КАБами по центральній частині Харкова 5 травня. Фото: Суспільне Харків

Наслідки ударів КАБами по центральній частині Харкова 5 травня. Фото: Суспільне Харків

Наслідки ударів КАБами по центральній частині Харкова 5 травня. Фото: Суспільне Харків

Серед поранених також 38-річний чоловік, на ім'я Сергій. Він зустрічався з колишньою дружиною біля автомобіля, коли вона прийшла забрати дитину після вихідних. У той час в 20 метрах від них пролунав вибух, про що розповів брат Сергія, Вадим Войтенко.

Брат пораненого Вадим Войтенко. Фото: Суспільне Харків

Жінка з дитиною не постраждала, але Сергій отримав осколкове поранення. Він у свідомості, але з кровотечею.

Наслідки ударів КАБами по центральній частині Харкова 5 травня. Фото: Суспільне Харків

Наслідки ударів КАБами по центральній частині Харкова 5 травня. Фото: Суспільне Харків

Нагадаємо, вдень у Харкові лунали вибухи. У місті та області оголошували повітряну тривогу.

Згодом мер міста повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині. А голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в Шевченківському районі Харкова. Також росіяни влучили у приватний будинок у Харкові.