Росіяни вдарили по центральній частині Харкова — є поранені
Російські війська в неділю, 5 травня, завдали удару по центральній частині Харкова. Внаслідок ворожої атаки відомо про двох постраждалих.
Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.
Обстріл Харкова 5 травня
"Удар по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про двох поранених", — зазначив міський голова.
Водночас голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в Шевченківському районі Харкова.
"За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури", — написав він.
Наразі профільні служби продовжують огляд на місці обстрілу.
Оновлено 14:50 Згодом Терехов уточнив, що кількість постраждалих внаслідок удару збільшується. Наразі відомо про п'ятьох поранених.
Нагадаємо, у Великодню ніч росіяни вчергове атакували Харків, використавши дрони-камікадзе. Ворог пошкодив 80 житлових будинків.
Також 4 травня ворожі війська скинули авіаційну бомбу на Харків. Відомо про шестеро постраждалих через обстріл.
Крім того, вчора російські ЗМІ повідомили, що авіабомба, яку росіяни планували скинути на Харків, впала на приватний будинок у Бєлгороді.
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