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У Харкові лунають вибухи

5 травня 2024 14:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові лунають вибухи
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові в неділю, 5 травня, було чутно звуки вибухів. В місті та обласні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"У Харкові чутно вибухи", — написав він.

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Скриншот допису Терехова

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдають ударів по Харкову та району. Він закликав громадян перебувати в укриттях.

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Скриншот допису Синєгубова

Раніше Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північному сході. Захисники попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 14:20 повітряна тривога оголошена в Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

тривога 5 травня в Україні
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, в ніч на 5 травня росіяни обстріляли "шахедами" приватний сектор Основ'янського району Харкова. Внаслідок атаки у місті пошкоджено 80 житлових будинків.

Також ми писали, що 4 травня російські загарбники скинули авіаційну бомбу на Харків. Відомо про шестеро постраждалих через обстріл.

Харків
вибух
обстріли
війна в Україні
авіабомба

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