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Авиаудары по Харькову — что известно о пострадавших

5 мая 2024 19:57
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Авиаудары по Харькову — что известно о пострадавших
Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Суспільне Харьков
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне в воскресенье, 5 мая, нанесли авиационные удары по Шевченковскому району Харькова с использованием управляемых бомб. В результате этих атак были ранены не менее 14 человек. Повреждения получили жилые дома, частные дома и автомобили.

Об этом сообщила спикер Харьковской ОВА Елена Шаповал в комментарии Суспільному.

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По сообщению представительницы ОВА, одна из пострадавших — молодая женщина около 25 лет, которая находится в тяжелом состоянии.

Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Общественное Харьков
Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Суспільне Харьков
Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Общественное Харьков
Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Суспільне Харьков

"Неизвестная — самая молодая среди раненых. Старшей пострадавшей - 80 лет, у нее острая реакция на стресс", — отметила Шаповал.

Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Общественное Харьков
Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Суспільне Харьков
Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Общественное Харьков
Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Суспільне Харьков
Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Общественное Харьков
Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Суспільне Харьков

Среди раненых также 38-летний мужчина по имени Сергей. Он встречался с бывшей женой у автомобиля, когда она пришла забрать ребенка после выходных. В то время в 20 метрах от них раздался взрыв, о чем рассказал брат Сергея Вадим Войтенко.

Брат раненого Вадидым Войтенко. Фото: Общественное Харьков
Брат раненого Вадим Войтенко. Фото: Суспільне Харьков

Женщина с ребенком не пострадала, но Сергей получил осколочное ранение. Он находится в сознании, но с кровотечением.

Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Общественное Харьков
Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Суспільне Харьков
Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Общественное Харьков
Последствия ударов КАБ по центральной части Харькова 5 мая. Фото: Суспільне Харьков

Напомним, днем в Харькове раздавались взрывы . В городе и области объявили воздушную тревогу.

Впоследствии мэр города сообщил, что россияне ударили по центральной части. А глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в Шевченковском районе Харькова. Также россияне попали в частный дом в Харькове.

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Харьков
Украина
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