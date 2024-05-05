У Харкові зросла кількість поранених внаслідок обстрілу
Російські загарбники в неділю, 5 травня, здійснили ракетний удар по Харкову. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 14 осіб.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram.
Атака на Харків 5 травня
"UPD: станом на 18:20 кількість травмованих зросла до 14", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вдень у Харкові лунали вибухи. У місті та області оголошували повітряну тривогу.
Згодом мер міста повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині. А голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в Шевченківському районі Харкова. Також росіяни влучили у приватний будинок у Харкові.
Крім того, На місці удару загинув собака. Його господаря ушпиталили. Станом на 15:00 було відомо про п'ятьох постраждалих через атаку на місто.
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