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У Харкові зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

5 травня 2024 18:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові зросла кількість поранених внаслідок обстрілу
Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в неділю, 5 травня, здійснили ракетний удар по Харкову. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 14 осіб. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram.

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"UPD: станом на 18:20 кількість травмованих зросла до 14", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, вдень у Харкові лунали вибухи. У місті та області оголошували повітряну тривогу.

Згодом мер міста повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині. А голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в Шевченківському районі Харкова. Також росіяни влучили у приватний будинок у Харкові.

Крім того, На місці удару загинув собака. Його господаря ушпиталили. Станом на 15:00 було відомо про п'ятьох постраждалих через атаку на місто.

Харків
обстріли
прокуратура
війна в Україні
ракетний удар

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