Без дощів і з сильною спекою: погода у Харкові завтра

Дитина йде по мокрому асфальту. Фото ілюстративне: УНІАН

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Харкові та області найближчими днями посилиться спека. Температура поступово зростатиме і на вихідних місцями сягне +38 °C, однак уже на початку наступного тижня погода різко зміниться. Разом із похолоданням на Харківщину прийдуть дощі та грози.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 21 серпня

У п'ятницю, 21 серпня, у Харкові прогнозують мінливу хмарність, істотних опадів не очікується. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 7-12 м/с. У місті вночі прогнозують +17...+19 °C, удень +32...+34 °C.

Погода у Харківській області 21 серпня

В Харківській області дощів теж не буде. Синоптики обіцяють хмарність та температуру +15...+20 °C уночі. Вдень повітря прогріється до +30...+35 °C.

На вихідних спека посилиться

Уже у суботу, 22 серпня, дощів також не прогнозують. Вночі температура становитиме +18...+23 °C, а вдень підніметься до +32...+37 °C. Південний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Ще спекотнішим стане 23 серпня. Вночі синоптики прогнозують +19...+24 °C, а вдень стовпчики термометрів можуть показати +33...+38 °C. При цьому опадів не очікується, вітер змінить напрямок на північно-західний, 7-12 м/с.

Помітне зниження температури розпочнеться вже 24 серпня. Вночі буде +14...+19 °C, а вдень не більше +26...+31 °C. Опадів поки не прогнозують.

Ще прохолодніше стане 25 серпня. Нічна температура опуститься до +12...+17 °C, денна становитиме лише +23...+28 °C. У другій половині дня місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Температурні рекорди Харкова

За багаторічними спостереженнями з 1945 до 2025 року найспекотнішим 20 серпня у Харкові було у 1946 році. Тоді температура повітря досягла +37,2 °C. Найхолодніше цього дня зафіксували у 1950 році, коли температура опустилася до +8,7 °C. Кліматична норма середньодобової температури для Харкова 20 серпня становить +21,1 °C.

Журналісти Новини.LIVE зафільмували, як Харків готується до відзначення Дня міста, який традиційно відзначають 23 серпня. Цьогоріч місту виповнюється 372 роки. У центральній частині міста та парках з'явилися тематичні інсталяції, квіткові композиції та декорації у кольорах українського прапора. Частину оформлення ще продовжують монтувати.

Також Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір "Місто на лінії" для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі.