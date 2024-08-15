Под Волчанском пограничники уничтожили наблюдательный пункт оккупантов — видео

Без глаз на фронте — пограничники ударили по наблюдательному пункту врага под Волчанском
Украинские пограничники в Волчанске Харьковской области уничтожили дроном-камикадзе наблюдательный пункт российских войск. В результате удара мог погиб один вражеский боец.
Видео атаки по враждебной позиции показали в пресс-службе ГПСУ в четверг, 15 августа.
Пограничники ударили по вражескому пункту наблюдения
На опубликованных кадрах видно, что на позицию следует вражеский боец, после чего стражи границы атакуют дроном-камикадзе российскую позицию. Судьба вражеского бойца после взрыва неизвестна.
Успешной операцией, как добавили в ГПСУ, отличились бойцы пограничной бригады "Гарт".
Ситуация в Волчанске — последние новости
Добавим, что ранее вблизи города украинские пограничники уничтожили российские траншеи и полевые склады с боеприпасами, нарушив военную логистику врага.
Также на том направлении стражи границы сбили ударный вражеский дрон "Ланцет", чья стоимость равна 12 тысяч долларов.
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