Скільки харків’яни заощаджують завдяки безоплатному проїзду

Безоплатний проїзд у Харкові — скільки вдається зекономити
Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, скільки жителям Харкова вдається зекономити на місяць завдяки безоплатному проїзду у громадському транспорті. Відтак, за його даними, у Харкові кожна родина економить близько 3 тисяч гривень на місяць.
Про це мер Харкова розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 20 травня.
Безоплатний транспорт у Харкові — скільки вдається заощадити
Мер Харкова зазначив, що завдяки безоплатному проїзду у громадському транспорті кожна родина економить близько 3 тисяч гривень на місяць.
Терехов нагадав, що у Харкові скасовано всі податки та збори для підприємців, аби в них залишались обігові кошти. Також для ринків скасовано податок на землю та місцеві податки.
"Це невелика підтримка для кожної людини та кожного підприємства. Ми робимо все можливе, щоб підприємці залишалися в Харкові й створювали робочі місця", — пояснив міський голова Харкова.
Зазначимо, що нещодавно Терехов повідомив, що модульне містечко для переселенців у Слобідському районі Харкова закрили.
Також Терехов розповів про наслідки російської атаки на ринок "Барабашово" 6 травня.
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