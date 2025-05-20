Скільки харків’яни заощаджують завдяки безоплатному проїзду

Громадський транспорт. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, скільки жителям Харкова вдається зекономити на місяць завдяки безоплатному проїзду у громадському транспорті. Відтак, за його даними, у Харкові кожна родина економить близько 3 тисяч гривень на місяць.

Про це мер Харкова розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 20 травня.

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Мер Харкова зазначив, що завдяки безоплатному проїзду у громадському транспорті кожна родина економить близько 3 тисяч гривень на місяць.

Терехов нагадав, що у Харкові скасовано всі податки та збори для підприємців, аби в них залишались обігові кошти. Також для ринків скасовано податок на землю та місцеві податки.

"Це невелика підтримка для кожної людини та кожного підприємства. Ми робимо все можливе, щоб підприємці залишалися в Харкові й створювали робочі місця", — пояснив міський голова Харкова.

Зазначимо, що нещодавно Терехов повідомив, що модульне містечко для переселенців у Слобідському районі Харкова закрили.

Також Терехов розповів про наслідки російської атаки на ринок "Барабашово" 6 травня.