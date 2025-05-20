Терехов повідомив про закриття модульного містечка у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ґвара Медіа

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що модульне містечко для переселенців у Слобідському районі закрили. За його словами, термін експлуатації споруд давно закінчився.

Про це Терехов сказав в ефірі День.LIVE у вівторок, 20 травня.

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Модульне містечко у Харкові

"Це модульне містечко побудоване разом з урядом Німеччини тоді, коли насправді розпочалася війна в Донецькій і Луганській області, тоді до нас переїхали вимушені переселенці", — сказав Терехов.

Він розповів, що тоді відбулися перемовини з урядовою організацією Німеччини GIZ, яка надала місту контейнери, які були розраховані всього на три роки. Це і стало першим модульним містечком в Україні і воно було практично повністю заповнено людьми.

Однак наразі воно вже непридатне для життя, тому влада Харкова ухвалила рішення про неможливість подальшої експлуатації містечка. Людям запропонували гуртожитки і дуже багато з них туди переїхали.

"Багато з них вже справжні харків'яни — вони і приписані в Харкові, працюють у Харкові і їхні діти ходять до садочків та шкіл міста", — зауважив Терехов.

Він додав, що ті люди, які залишилися, — не хочуть виїжджати, але їх все-таки перевезуть до гуртожитків, бо модульне містечко вже не придатне для життя.

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