Сколько харьковчане экономят благодаря бесплатному проезду

Общественный транспорт. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, сколько жителям Харькова удается сэкономить в месяц благодаря бесплатному проезду в общественном транспорте. Следовательно, по его данным, в Харькове каждая семья экономит около 3 тысяч гривен в месяц.

Об этом мэр Харькова рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 20 мая.

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Бесплатный транспорт в Харькове — сколько удается сэкономить

Мэр Харькова отметил, что благодаря бесплатному проезду в общественном транспорте каждая семья экономит около 3 тысяч гривен в месяц.

Терехов напомнил, что в Харькове отменены все налоги и сборы для предпринимателей, чтобы у них оставались оборотные средства. Также для рынков отменен налог на землю и местные налоги.

"Это небольшая поддержка для каждого человека и каждого предприятия. Мы делаем все возможное, чтобы предприниматели оставались в Харькове и создавали рабочие места", — объяснил городской голова Харькова.

Отметим, что недавно Терехов сообщил, что модульный городок для переселенцев в Слободском районе Харькова закрыли.

Также Терехов рассказал о последствиях российской атаки на рынок "Барабашово" 6 мая.