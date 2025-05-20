Сколько харьковчане экономят благодаря бесплатному проезду

Бесплатный проезд в Харькове — сколько удается сэкономить
Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, сколько жителям Харькова удается сэкономить в месяц благодаря бесплатному проезду в общественном транспорте. Следовательно, по его данным, в Харькове каждая семья экономит около 3 тысяч гривен в месяц.
Об этом мэр Харькова рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 20 мая.
Бесплатный транспорт в Харькове — сколько удается сэкономить
Мэр Харькова отметил, что благодаря бесплатному проезду в общественном транспорте каждая семья экономит около 3 тысяч гривен в месяц.
Терехов напомнил, что в Харькове отменены все налоги и сборы для предпринимателей, чтобы у них оставались оборотные средства. Также для рынков отменен налог на землю и местные налоги.
"Это небольшая поддержка для каждого человека и каждого предприятия. Мы делаем все возможное, чтобы предприниматели оставались в Харькове и создавали рабочие места", — объяснил городской голова Харькова.
Отметим, что недавно Терехов сообщил, что модульный городок для переселенцев в Слободском районе Харькова закрыли.
Также Терехов рассказал о последствиях российской атаки на рынок "Барабашово" 6 мая.
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