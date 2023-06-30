Більшість харків'ян пишаються, що вони є мешканцями Харкова, — Терехов

Харків'яни святкують День міста біля пам'ятника Тараса Шевченка. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

На запитання про те, чи відчувають вони гордість за те, що є мешканцями свого міста, позитивно відповіли 96% респондентів-харків'ян. Це найвищий показник з опитаних в усіх областях країни.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

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Результати опитування

Такі дані наводяться у 8-му поглибленому дослідженні у сфері місцевого самоврядування в Україні. Другий рядок у рейтингу зайняв Київ, де "так" відповіли 93% респондентів.

"Той факт, що ми, харківʼяни, як ніхто інший пишаємося своїм містом, вже давно ні для кого не таємниця. І опубліковані сьогодні результати масштабного дослідження соціологічної групи "Рейтинг" вкотре це підтверджують", — написав в себе у Telegram-каналі Ігор Терехов.

Скріншот результатів опитування Муніципального опитування IRI

Також за результатами опитування 95% харків'ян повідомили, що не планують переїжджати із міста після війни, а 61% опитаних залишатимуться в місті навіть у разі загострення військової ситуації.

Скріншот результатів опитування Муніципального опитування IRI

Скріншот результатів опитування Муніципального опитування IRI

Це опитування провела соціологічна група "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі, непідконтрольному Росії. У ньому взяли участь 16,8 тис. постійних жителів міст віком від 18 років та старших. У кожному місті, незалежно від чисельності населення, було опитано по 800 респондентів.

Нагадаємо, що довготривала російська агресія продовжує негативно впливати на стан бізнес-середовища Харкова. Від початку цього року понад 5 тисяч підприємців міста припинили свою діяльність. Також деякі власники бізнесів перевозять їх до інших міст та змінюють свою податкову адресу на іншу область.

Також ми писали про те, що харків'яни здавали кров на підземному паркінгу в день Донора.