Большинство харьковчан гордятся, что они жители Харькова, — Терехов
На вопрос о том, чувствуют ли они гордость за то, что они являются жителями своего города, положительно ответили 96% респондентов-харьковчан. Это самый высокий показатель из опрошенных во всех областях страны.
Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов .
Результаты опроса
Такие данные приводятся в 8 углубленном исследовании в сфере местного самоуправления в Украине. Вторую строчку в рейтинге занял Киев, где "да" ответили 93% респондентов.
"Тот факт, что мы, харьковчане, как никто другой гордимся своим городом, уже давно ни для кого не тайна. И опубликованные сегодня результаты масштабного исследования социологической группы "Рейтинг" в очередной раз это подтверждают", — написал у себя в Telegram-канале Игорь Терехов. .
По результатам опроса 95% харьковчан сообщили, что не планируют переезжать из города после войны, а 61% опрошенных будут оставаться в городе даже в случае обострения военной ситуации.
Этот опрос провела социологическая группа "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института в 21 областном центре, неподконтрольном России. В нем приняли участие 16,8 тыс. постоянных жителей городов от 18 лет и старше. В каждом городе, вне зависимости от численности населения, было опрошено по 800 респондентов.
Напомним, что продолжительная российская агрессия продолжает негативно влиять на состояние бизнес-среды Харькова . С начала этого года более 5 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Также некоторые владельцы бизнесов перевозят их в другие города и меняют свой налоговый адрес в другую область.
Также мы писали о том, что харьковчане сдавали кровь на подземном паркинге в день Донора .