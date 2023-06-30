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Большинство харьковчан гордятся, что они жители Харькова, — Терехов

30 июня 2023 14:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Большинство харьковчан гордятся, что они жители Харькова, — Терехов
Харьковчане празднуют День города у памятника Тарасу Шевченко. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На вопрос о том, чувствуют ли они гордость за то, что они являются жителями своего города, положительно ответили 96% респондентов-харьковчан. Это самый высокий показатель из опрошенных во всех областях страны.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов .

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Результаты опроса

Такие данные приводятся в 8 углубленном исследовании в сфере местного самоуправления в Украине. Вторую строчку в рейтинге занял Киев, где "да" ответили 93% респондентов.

"Тот факт, что мы, харьковчане, как никто другой гордимся своим городом, уже давно ни для кого не тайна. И опубликованные сегодня результаты масштабного исследования социологической группы "Рейтинг" в очередной раз это подтверждают", — написал у себя в Telegram-канале Игорь Терехов. .

Скриншот результатов опроса Муниципального опроса IRI

По результатам опроса 95% харьковчан сообщили, что не планируют переезжать из города после войны, а 61% опрошенных будут оставаться в городе даже в случае обострения военной ситуации.

Скриншот результатов опроса Муниципального опроса IRI
Скриншот результатов опроса Муниципального опроса IRI

Этот опрос провела социологическая группа "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института в 21 областном центре, неподконтрольном России. В нем приняли участие 16,8 тыс. постоянных жителей городов от 18 лет и старше. В каждом городе, вне зависимости от численности населения, было опрошено по 800 респондентов.

Напомним, что продолжительная российская агрессия продолжает негативно влиять на состояние бизнес-среды Харькова . С начала этого года более 5 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Также некоторые владельцы бизнесов перевозят их в другие города и меняют свой налоговый адрес в другую область.

Также мы писали о том, что харьковчане сдавали кровь на подземном паркинге в день Донора .

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