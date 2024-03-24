Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Терехов відповів на скільки відсотків у Харкові відновили електропостачання після атаки РФ arrow

Терехов відповів на скільки відсотків у Харкові відновили електропостачання після атаки РФ

24 березня 2024 17:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Терехов відповів на скільки відсотків у Харкові відновили електропостачання після атаки РФ
Рятувальники гасять пожежу на ТЕЦ. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Після масованого ракетного обстрілу Харкова у п'ятницю, 22 березня, в місті відновили електропостачання для 40% споживачів, тепло — для 60%. З водопостачанням наразі проблем немає, доступ до нього мають усі місцеві жителі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону у неділю, 24 березня.

Читайте також:

Відновлення тепло та електропостачання у Харкові на третій день після обстрілу РФ

Терехов пояснив, що наразі не може назвати точні терміни повного відновлення світла у Харкові. Мер підкреслив, що після чергового російського удару сильно постраждала критична інфраструктура міста.

"Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто. Дуже серйозні руйнації — зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше забезпечити електроенергією все місто", — зауважив Терехов.

За його словами, у Харкові не оголошують евакуації містян через відсутність електрики. Однак від сьогодні на Харківщині запровадили графіки аварійних відключень світла.

"Працюємо над першочерговим повним заживленням обʼєктів критичної інфраструктури, що дозволить відновити повноцінну життєдіяльність міста Харкова та Харківської області", — додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, 22 березня у Харкові та області пролунали вибухи. Росія завдала удару по критичній інфраструктурі міста. Терехов заявив, що в Харкові пролунало близько 15 вибухів, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом. 

Додамо, через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори. 

Раніше ми писали, що голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що енергетики відновлюють живлення у Харкові у два етапи. Спочатку це відновлення критичної інфраструктури міста, а тоді підживлення містян.

Харків
Україна
обстріли
водопостачання
ТЕЦ
електропостачання
Ігор Терехов
енергетика
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом