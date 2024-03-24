Терехов відповів на скільки відсотків у Харкові відновили електропостачання після атаки РФ

Рятувальники гасять пожежу на ТЕЦ. Фото: ДСНС

Після масованого ракетного обстрілу Харкова у п'ятницю, 22 березня, в місті відновили електропостачання для 40% споживачів, тепло — для 60%. З водопостачанням наразі проблем немає, доступ до нього мають усі місцеві жителі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону у неділю, 24 березня.

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Терехов пояснив, що наразі не може назвати точні терміни повного відновлення світла у Харкові. Мер підкреслив, що після чергового російського удару сильно постраждала критична інфраструктура міста.

"Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто. Дуже серйозні руйнації — зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше забезпечити електроенергією все місто", — зауважив Терехов.

За його словами, у Харкові не оголошують евакуації містян через відсутність електрики. Однак від сьогодні на Харківщині запровадили графіки аварійних відключень світла.

"Працюємо над першочерговим повним заживленням обʼєктів критичної інфраструктури, що дозволить відновити повноцінну життєдіяльність міста Харкова та Харківської області", — додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, 22 березня у Харкові та області пролунали вибухи. Росія завдала удару по критичній інфраструктурі міста. Терехов заявив, що в Харкові пролунало близько 15 вибухів, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом.

Додамо, через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори.

Раніше ми писали, що голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що енергетики відновлюють живлення у Харкові у два етапи. Спочатку це відновлення критичної інфраструктури міста, а тоді підживлення містян.