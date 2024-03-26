Блэкаут в Харькове — глава Укрэнерго назвал точную дату восстановления электричества в городе

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: Бизнес.Цензор

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий назвал точную дату полного восстановления электроснабжения в Харькове. По его словам, на данный момент на это необходимо в районе двух недель.

Об этом он заявил во время брифинга в Харькове.

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По его словам, все три технических решения выполняются одновременно для более широкого понимания, какой вариант будет самым быстрым для устранения блэкаута.

"У нас есть четко проработанный план совместной работы с облэнерго, областной военной администрацией, мэрией города, Агентством по восстановлению. Есть три, условно говоря, параллельные технические решения, которые мы реализуем одновременно", — сказал Кудрицкий.

Он добавил, что блэкаут будет устранен через две недели, но если российская армия не будет обстреливать энергосеть.

"Все еще достаточно трудно гарантировать какие-то конкретные сроки. Говорим ориентировочно о 7-10 днях, возможно, до двух недель, когда энергетики смогут в полном объеме восстановить нормальное энергоснабжение города. Это при условии, что не будет новых масштабных разрушений", — говорит чиновник, и добавил, что у "Укрэнерго" есть достаточное количество ремонтных бригад, спецтехники, материалов и оборудования для скорейшего завершения работ.

Блэкаут в Харькове — последние новости

Напомним, ранее Владимир Кудрицкий рассказал, что энергетики возобновляют электроснабжение Харькова в два этапа, запитывая сначала критическую инфраструктуру города, а затем вернут свет горожанам.

В настоящее время город возобновил электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%, водоснабжение имеют все харьковчане.

В то же время глава ХОГА Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области, который будет действовать с 25 по 31 марта.