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Блекаут у Харкові — голова Укренерго розповів, як відновлюватимуть електрику в місті

22 березня 2024 21:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Блекаут у Харкові — голова Укренерго розповів, як відновлюватимуть електрику в місті
Голова Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: Укрінформ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські енергетики збираються відновлювати живлення у Харкові протягом двох етапів. Насамперед триває робота над відновленням критичної інфраструктури міста, після чого будуть заживлені квартири й будинки.

Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький в етері телемарафону.

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"По-перше, заживляємо критичну інфраструктуру. Це ми вже практично виконали. Далі повернемо електрику харків'янам. За моїми підрахунками протягом ночі та завтрашнього дня додати до електроживлення Харкова  40-50% тих додаткових можливостей, які ми наразі маємо", — розповів Кудрицький.

Чиновник уточнює, що після цього протягом кількох днів міські енергетики зможуть згідно з планами поновити повну схему електропостачання у місті.

Блекаут у Харкові — останні новини

Нагадаємо, що в Харкові в ніч проти п'ятниці, 22 березня, пролунало близько 15 вибухів, внаслідок чого виникли проблеми зі світлом. 

Через ракетний удар залишилися знеструмленими декілька ділянок Укрзалізниці, зокрема, у Харківському вузлі Південної залізниці. 

Водночас голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов заявив, що в результаті ракетного терору майже 700 тисяч містян залишаються без електроенергії. У місті зупинилося метро, система оповіщення та світлофори, однак мобільний зв'язок залишається доступним.

Харків
електроенергія
Україна
Укренерго
блекаут
ракетний удар

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