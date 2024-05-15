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Боевые действия на Харьковщине продолжаются — в ОВА рассказали, сколько людей еще эвакуировали

15 мая 2024 10:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Боевые действия на Харьковщине продолжаются — в ОВА рассказали, сколько людей еще эвакуировали
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Олег Синегубов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты не прекращали обстреливать Харьков и область 14 мая. В результате вражеских атак известно о 24 раненых людях, также одна гражданская женщина погибла. Кроме того, из-за боевых действий продолжается эвакуация населения из прифронтовых населенных пунктов — только за вчера вывезли более 900 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 15 мая.

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Последствия обстрелов Харькова и области 14 мая

По словам Синегубова, вчера российские захватчики несколько раз обстреливали Харьков. В результате серии обстрелов из разного вида вооружения по трем районам города повреждены частные и многоквартирные дома, учебное заведение и автомобили. Вражеская атака ранила 22 человека.

Также под удар попали:

  • село Слобожанское: из-за обстрела КАБом произошло возгорание дома;
  • город Волчанск: атака ранила двух человек, после повторного обстрела погибла 79-летняя женщина;
  • село Липцы: россияне повредили четыре частных дома;
  • село Лиман: обстрел повредил частный дом и хозяйственные постройки, возникли пожары;
  • село Боровая: обстрел из РСЗО повредил частный дом.

Боевые действия в Харьковской области

Также, как сообщили в ОВА, боевые действия в Харьковской области продолжаются. В частности, на Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак противника, еще 16 — на Купянском. Отмечается, что успеха враг не имеет.

Эвакуация в Харьковской области

Кроме того, в прифронтовых населённых пунктах продолжается эвакуация населения. За прошедшие сутки в безопасные места вывезли 968 человек.

Всего эвакуировано 7 991 человека.

Ситуация в Харьковской области
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот
эвакуация в Харьковской области
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

 

Напомним, по данным аналитиков ISW, в последние 24 часа темп наступления россиян на севере Харьковской области значительно снизился.

Перед этим руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов проанализировал ситуацию в Харьковской области и рассказал о возможных успехах противника 13 мая.

война
Харьков
россияне
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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