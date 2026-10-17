Представник прокуратури зачитує матеріали справи з планшета під час судового засідання. Фото ілюстративне: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині встановили ще п'ятьох російських військових, яких підозрюють у причетності до страти трьох українських захисників. Полонених розстріляли влітку 2024 року на території Вовчанського агрегатного заводу. Слідчі з'ясували, хто віддавав накази на вбивства, хто передавав їх виконавцям та хто безпосередньо брав участь у розстрілах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру та матеріали СБУ.

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Хто наказав убити полонених

За даними слідства, російські військові захопили територію Вовчанського агрегатного заводу під час наступу на Харківщину влітку 2024 року. Там перебували бійці 1-го мотострілецького батальйону 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії армії РФ. Слідчі встановили особи п'ятьох військовослужбовців, причетних, за версією правоохоронців, до вбивств українських захисників.

Перший розстріл на заводі

У червні 2024 року український військовослужбовець втратив орієнтацію під час бойових дій у Вовчанську та потрапив на позиції росіян на території агрегатного заводу. Він був без зброї та через чисельну перевагу противника змушений здатися в полон. За версією слідства, полоненого допитували російські військові з позивними "Кот" та "Алтай". Отриману інформацію вони передали "Красавчіку", який зв'язався з командиром батальйону. Після цього "Єнот" наказав убити українського військового. "Красавчік" передав розпорядження підлеглим.

Росіянин Сергій Тужилов, якого засудили раніше, із позивним "Алтай" запропонував відвести полоненого до контрольно-пропускного пункту на території заводу. Там, за матеріалами розслідування, "Кот" вистрілив українському захиснику в голову з автомата. Тужилов у цей час контролював територію навколо місця розстрілу.

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Убивство ще двох захисників

На початку липня 2024 року під час боїв у Вовчанську російські військові захопили в полон ще двох українських захисників. Їх доставили на агрегатний завод, прив'язали до стовпів та допитали. Після допиту командир батальйону "Єнот" знову наказав убити полонених. Розпорядження передали через "Красавчіка". До виконання залучили "Алтая", "Кота", "Кобу" та "Вуду". Двоє останніх, за даними слідства, конвоювали полонених і забезпечували охорону території.

Українських військових завели до приміщення насосної станції. Там "Кот" та "Алтай" вистрілили кожному з полонених у потилицю. Обидва захисники загинули на місці. За повідомленням СБУ, цей розстріл стався 3 липня 2024 року.

Як встановили причетних

Слідчі відновили обставини вбивств за допомогою показань свідків, радіоперехоплень, матеріалів огляду електронних носіїв та відеозаписів із безпілотників. Зібрані докази, за інформацією прокуратури, дозволили встановити послідовність наказів і ролі російських військових у кожному з епізодів.

Командир батальйону Олег Дорохов із позивним "Єнот" підозрюється у відданні наказів на розстріл полонених. Його підлеглий Михайло Пасенко, відомий як "Красавчік", передавав ці накази іншим військовим. Молодшого сержанта Георгія Тарнопольського з позивним "Кот" підозрюють у безпосередньому вбивстві українських військовополонених. Ще двоє росіян — Руслан Кабанов ("Коба") та Владислав Борцов ("Вуду") — за даними слідства, допомагали конвоювати полонених, контролювали обстановку й охороняли територію. Усім п'ятьом заочно повідомили про підозру.

Довічний вирок росіянину

Один із безпосередніх учасників розстрілів, Сергій Тужилов із позивним "Алтай", уже отримав довічне ув'язнення. 24 вересня 2024 року під час звільнення Вовчанського агрегатного заводу українські спецпризначенці взяли його в полон разом з іншими російськими військовими. Під час слідства Тужилов визнавав свою участь у вбивствах, але пояснював дії виконанням наказів командування. Він також просив вибачення у родичів загиблих.

13 січня 2026 року Холодногірський районний суд Харкова визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами українських військовополонених, і призначив довічне позбавлення волі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як українські розвідники звільняли Вовчанський агрегатний завод від російських окупантів. У вересні 2024 року спецпідрозділи ГУР провели масштабну операцію, під час якої штурмували та зачищали 40 будівель підприємства. Військові використовували мінометну підтримку, а під час боїв брали росіян у полон. У ГУР назвали цю операцію однією з найскладніших у 2024 році.

Новини.LIVE писали про оборону Вовчанська після повторного наступу російських військ на Харківщину. Українські захисники розповідали про складні бої серед зруйнованих будівель та операцію зі звільнення агрегатного заводу. Після вибиття росіян із підприємства українські військові провели зачистку території. За словами командира батальйону з позивним "Фартовий", завод перейшов у смугу відповідальності його підрозділу.