Дитсадок в харківському метро — Терехов назвав нову дату відкриття

Діти навчаються з вихователькою у метро. Ілюстративне фото: UNICEF

У Харкові планують відкриття дитячого садочку в метрополітені. Запустити його планують майже на два тижні пізніше, аніж обіцяли раніше — 15 січня.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

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Дитсадок в харківському метро

"Багато батьків хоче, щоб їхні діти нормально підготувалися до школи. Тому ми й відкриваємо метросадок. І я сподіваюся, що завдяки цьому дошкільнята зможуть добре підготуватися до наступного навчального року", — сказав Терехов.

За словами очільника міста, до дитячого садку вже записалися понад 600 дітей.

Крім того, відвідувати такий садок будуть також діти старшого дошкільного віку. На заняттях їх готуватимуть до першого класу школи.

Відомо, що дитсадок у харківському метро працюватиме на станціях:

"Університет";

"Перемога";

"Академіка Павлова";

"Метробудівників";

"Тракторний завод".

Нагадаємо, що у Харкові комунальники прикрасили ще одну станцію метро до Нового року. Всього цьогоріч оздобили сім станцій метро.

Крім того, внаслідок ракетного удару по Харкову 29 грудня загинули троє людей. Також пошкоджена лікарня, інфраструктура, школа та житлові будинки.