Строительство подземной школы в Харькове — Терехов рассказал, когда ожидать открытия

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов\Telegram

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и вражеские обстрелы, строительство первой подземной школы в Харькове происходит четко по графику. Вероятно, уже с марта 2024 в заведении смогут учиться дети.

Об этом сообщил Игорь Терехов.

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Строительство подземной школы в Харькове

Как известно, подземную школу строят в Индустриальном районе Харькова.

"Сегодня уже смонтированы все бетонные конструкции, сейчас работа акцентирована на гидро- и теплоизоляции, проведении систем канализации, водопровода и установке вентиляции", — говорится в сообщении.

Терехов добавляет, что "подрядчики обещают держать заданный темп", чтобы уже с марта школьники могли приступить к учебе в заведении. После этого планируется построить еще одну такую школу в одном из центральных районов города.

Напомним, 2 января российская армия ударила по одной из школ Харькова. В прокуратуре показали последствия попадания.

Через несколько дней россияне атаковали университет радиоэлектроники. Постройки учебного заведения остались почти без 500 окон.