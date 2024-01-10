Строительство подземной школы в Харькове — Терехов рассказал, когда ожидать открытия
Несмотря на неблагоприятные погодные условия и вражеские обстрелы, строительство первой подземной школы в Харькове происходит четко по графику. Вероятно, уже с марта 2024 в заведении смогут учиться дети.
Об этом сообщил Игорь Терехов.
Строительство подземной школы в Харькове
Как известно, подземную школу строят в Индустриальном районе Харькова.
"Сегодня уже смонтированы все бетонные конструкции, сейчас работа акцентирована на гидро- и теплоизоляции, проведении систем канализации, водопровода и установке вентиляции", — говорится в сообщении.
Терехов добавляет, что "подрядчики обещают держать заданный темп", чтобы уже с марта школьники могли приступить к учебе в заведении. После этого планируется построить еще одну такую школу в одном из центральных районов города.
Напомним, 2 января российская армия ударила по одной из школ Харькова. В прокуратуре показали последствия попадания.
Через несколько дней россияне атаковали университет радиоэлектроники. Постройки учебного заведения остались почти без 500 окон.
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