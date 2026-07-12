Частина Харківщині майже тиждень буде без газу: адреси

Фахівці проводять ремонт мережі. Фото ілюстративне: Харківська міська філія "Газмережі"

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Жителі кількох населених пунктів Люботинської громади тимчасово залишаться без газу. Обмеження діятимуть із 13 до 17 липня через підготовку газових мереж до осінньо-зимового періоду. Після їх завершення газопостачання відновлять у звичайному режимі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

Де тимчасово не буде газу

Із 13 до 17 липня газопостачання припинять у населених пунктах Люботинської громади, де триватимуть планові роботи на мережах. Без газу тимчасово залишаться мешканці:

Санжари

вул.Абрикосова, буд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 17, 20, 22, 23, 25, 24, 26, 27, 28, 31, 21

вул.П.Барчана, буд. 2, 4, 5, 6, 9, 9-А, 13, 14, 18, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 17-А, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 27-А, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48-А, 50, 51, 51-А, 53, 47, 8, 2-А, 8-А, 54, 55

вул. Кільцева, буд. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-Б, 25, 15, 15-А, 16, 18, 21, 26, 29, 45, 32, 34, 35, 39, 44, 48, 57, 59, 61

вул. Спортивна, буд. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106-А, 108, 110, 120, 114, 114-А, 118, 126, 22, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 60-А, 62, 64, 68, 70, 72, 128, 132, 36, 38

пров. Спортивний, буд. 28, 30, 1, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24

в-зд Спортивний, буд. 2, 7

вул. Благодатна, буд. 1, 2, 2-А, 3, 3-А, 4, 5, 5-А, 6, 8, 9, 9-А, 11, 10-А, 12, 14, 13, 15, 15-А, 17, 19, 16, 20-А, 24, 26

пров. Благодатний, буд. 2-А, 2, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 10

вул. Зернова, буд. 1-Б

Манченки, Міщенки

пров. Коцюбинського, буд. 24, 19, 1, 2-А, 8, 10, 16, 15, 17, 15-А, 11, 12, 4

вул. Коцюбинського, буд. 8, 9, 21, 20, 2, 10, 5, 6, 4, 19, 12, 14, 3, 30, 7, 26, 3

пров. Л.Українки, буд. 5, 4, 9, 1, 3, 7, 2, 6

вул. Л.Українки, буд. 9, 4, 23-А, 25, 2, 11, 19, 16, 14, 10, 5, 17, 31, 21, 3, 23

вул. Руслана Шимона, буд. 94, 71, 72, 83, 70, 56, 54, 61-А, 68, 111, 89, 117, 108, 63, 119, 98, 86, 60, 62, 53, 78, 46, 67, 84, 91-Б, 73, 80, 90, 52, 92, 57, 50, 82, 61, 96, 91-А, 88, 105, 64, 107

в-зд Руслана Шимона, буд. 2

вул. Івана Богуна (Бородіна), буд. 22-А, 9, 13, 8, 24, 6, 22, 18, 1, 14, 16, 11, 7, 10, 2

пров. Козацький (Бородіна), буд. 14, 13, 16-А, 5, 8, 11, 15, 2, 9, 4, 6, 1

вул. Мічурина, буд. 3, 2-А, 13, 1

вул. Широка, буд. 22, 37, 39, 35, 8, 21, 17, 4-А, 10, 12, 19, 24, 31, 30, 28, 41

вул. Культури, буд. 23, 20, 21, 31, 15, 8, 25, 29, 12, 9, 19, 22, 1, 13, 14, 26, 33, 18, 6

вул. Залізнична, буд. 10, 14, 16, 6-А, 18, 1-Д

вул. Вільшанська, буд. 23, 20, 6-А, 7, 16, 2, 8, 28, 31, 26, 9, 22

вул. Степна, буд. 16, 28, 29, 25, 17

вул. Весняна, буд. 4, 3, 5

вул. Літня, буд. 8, 6, 36

вул. Станційна, буд. 2, 3, 4, 4-А, 4-Б

вул. Шевченка, буд. 2, 4, 5-А, 6, 8, 9, 10, 18, 22, 24

вул. Центральна, буд. 1, 3, 4, 5, 7, 8

пров. Руслана Гриценка, буд. 1, 6, 8, 10

в-зд Калиновий, буд. 1, 4, 5, 6

вул. Сковороди, буд. 2-А, 3, 5-А, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17-А, 18, 1, 2

вул. Садова, буд. 2, 3, 6, 11, 13, 18, 21, 22, 22-А, 24, 32, 34, 36

пров. Садовий, буд. 2

вул. Торгова, буд. 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 28-Б, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 40-А, 42, 43, 44, 45, 47, 14

вул. Покровська, буд. 6, 7, 11, 10-А, 11-Б, 12, 23, 24, 25, 27-А, 28-Б, 29, 30, 31, 31-А, 32-А, 33, 33-А, 34, 39, 37, 40-А

пров. Покровський, буд. 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 15

в-зд Покровський, буд. 1, 3, 4, 5, 7, 10

вул. Руслана Шимона, буд. 1-Б, 45-А, 1, 2, 3, 5, 45, 6, 43, 7, 9, 42, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 28-А, 33, 30, 31, 34, 35, 35-А, 36, 38, 41, 47

вул. Крива, буд. 5, 7, 11, 11-А, 1, 3, 4

вул. Залізнична, буд. 1, 7, 9, 13, 15

вул. Квітки-Основ’яненка, буд. 4, 5

вул. Спортивна, буд. 5-А, 9, 9-А, 17, 23, 27, 29, 31, 37, 43, 53, 55, 63, 65, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 85, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 121, 123, 125, 129, 131, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 153, 157, 191

вул. Травнева, буд. 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 39, 45, 46, 50, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68

пров. Травневий, буд. 7, 10, 12, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31

в-зд Травневий, буд. 1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 7, 12-А

тупик Травневий, буд. 2, 5

Ударне

вул. Стадіонна, буд. 7

вул. Молодіжна, буд. 6, 8

вул. Ударна, буд. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 19, 19-Б-1, 20, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 69, 71, 75, 76, 78, 78-А, 79, 80, 84, 88, 90

пров. Ударний, буд. 4, 5, 7, 11

вул. Дружби, буд. 1, 1-А, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20-А, 21, 23, 24-А, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 33-А, 35, 36, 37, 38, 39, 39-А, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59-А, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 73, 76, 78, 83, 88, 89, 91, 2, 4, 5

вул. Шкільна, буд. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 10-А, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 49, 43, 52, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 68, 72, 73, 75, 77, 81, 85

пров. Шкільний, буд. 1, 2-А, 4

Горіхове

вул. Успішна, буд. 3, 14, 5, 16, 7-А, 27, 36, 25, 12, 2, 8, 11, 18, 28, 26, 13, 1

Нестеренки

вул. П.Шлях, буд. 11, 13, 15

вул. О.Пчілки (Чайковського), буд. 2, 3, 4, 6, 9, 14, 21, 24, 31, 35, 36, 39, 40, 42, 50

пров. О.Пчілки (Чайковського), буд. 2, 3, 5, 6, 11, 4

вул. Дарвіна, буд. 1-В, 1-Д, 5-А, 6, 12, 13, 14, 22

в-зд Дарвіна, буд. 7, 9

вул. Набережна, буд. 8, 9, 11, 13

в-зд Набережний, буд. 1

в-зд Троїцький, буд. 6

Що потрібно зробити мешканцям

У компанії пояснили, що роботи необхідні для надійної роботи системи газопостачання в осінньо-зимовий період. Мешканців просять перед початком робіт перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення ремонту потрібно забезпечити працівникам доступ до всіх помешкань, щоб вони перевірили внутрішньобудинкові мережі та безпечно відновили подачу газу.

Тариф на газ

Зазначимо, у липні жителі Харкова отримуватимуть рахунки за вже існуючими тарифами. Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованих цін на основні комунальні послуги, тому додаткового фінансового навантаження на сімейні бюджети поки не передбачається. Для більшості побутових споживачів ціна на природний газ залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині тривають роботи з розмінування територій, які постраждали через бойові дії. За минулий тиждень фахівці обстежили десятки гектарів землі та важливі об’єкти інфраструктури. Загалом вдалося очистити майже 84 гектари території області. Також сапери знешкодили сотні небезпечних предметів.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська протягом двох днів 26 та 27 червня завдали масованих ударів по об'єктах Групи Нафтогаз на Харківщині. Під час однієї з атак був пошкоджений вахтовий автобус, який перевозив працівників підприємства. Окупанти застосували щонайменше чотири балістичні ракети, частина з яких була оснащена касетними бойовими частинами. Крім того, російські війська атакували виробничі об'єкти ударними безпілотниками.