Чехія виділила Харківщині 10 млн доларів — куди спрямують кошти
Правительство Чехии выделило средства на сумму 10 млн долларов, которые будут направлены на усиление медицинской сферы Харьковщины. Проект будет реализован в течение трех лет.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Материальная помощь от Чехии для Харьковщины
По словам Синегубова, это очередной положительный результат плодотворного сотрудничества с международными партнерами. Деньги планируют потратить на оснащение нескольких больниц.
"Средства для приобретения оборудования будут направлены для нескольких учреждений здравоохранения Харьковщины — Харьковской городской поликлиники №10, госпиталя ГУНП Украины в Харьковской области, а также больниц Чугуева и Балаклеи", — отметил он.
Руководитель добавил, что дополнительно планируется профинансировать семь модульных котельных. Они будут обогревать жилые дома и объекты критической инфраструктуры в громадах области.
Напомним, в Харькове увеличилось количество предпринимателей на две тысячи по сравнению с довоенным периодом. Открывают бизнес жители Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, а также деоккупированных территорий.
Как мы сообщали ранее, в Дергачах Харьковской области уже завершили капитальный ремонт семи домов, пострадавших в результате российских обстрелов. До конца декабря будут отремонтированы еще десять домов.
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