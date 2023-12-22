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Чехія виділила Харківщині 10 млн доларів — куди спрямують кошти

22 декабря 2023 02:00
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Чехія виділила Харківщині 10 млн доларів — куди спрямують кошти
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Facebook Олега Синегубова
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Правительство Чехии выделило средства на сумму 10 млн долларов, которые будут направлены на усиление медицинской сферы Харьковщины. Проект будет реализован в течение трех лет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, это очередной положительный результат плодотворного сотрудничества с международными партнерами. Деньги планируют потратить на оснащение нескольких больниц.

"Средства для приобретения оборудования будут направлены для нескольких учреждений здравоохранения Харьковщины — Харьковской городской поликлиники №10, госпиталя ГУНП Украины в Харьковской области, а также больниц Чугуева и Балаклеи", — отметил он.

Руководитель добавил, что дополнительно планируется профинансировать семь модульных котельных. Они будут обогревать жилые дома и объекты критической инфраструктуры в громадах области.

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Скриншот из Telegram Олега Синегубова

Напомним, в Харькове увеличилось количество предпринимателей на две тысячи по сравнению с довоенным периодом. Открывают бизнес жители Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, а также деоккупированных территорий.

Как мы сообщали ранее, в Дергачах Харьковской области уже завершили капитальный ремонт семи домов, пострадавших в результате российских обстрелов. До конца декабря будут отремонтированы еще десять домов.

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