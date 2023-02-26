Из-за российских обстрелов в Харькове разрушено более 5 тысяч домов, — Терехов
В результате боевых действий в Харькове разрушено более 5 тысяч домов. Власти предоставляют общежития гражданам, которые остались без жилья.
Об этом сказал городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.
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"Очень большое разрушение нанесли нам российские агрессоры. Более 5 тысяч домов разрушены. 500 из них совсем не подлежит восстановлению. Хочу сказать, что на сегодня 150 тысяч харьковчан находятся без крыши над головой", — сообщил Терехов.
Мэр добавил, что за 2022 год удалось отстроить 136 домов в городе. Половина из них имела серьезные повреждения.
Напомним, в ночь на 24 февраля, к годовщине полномасштабного вторжения российские войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под удар снова попал город Купянск.
Также мы писали, что суд вынес приговор двум агентам россии, которые помогали оккупантам захватить город Лисичанск и "сливали" позиции ВСУ в Харькове. Мужчины проведут 15 лет в тюрьме.
Добавим, суд признал инженера по ремонту котельно-турбинного оборудования одной из харьковских ТЭЦ виновным в государственной измене. Мужчина предоставлял россиянам координаты для ракетных ударов по Харькову.