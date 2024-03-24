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У Харкові через атаку зруйновано всі підстанції та ТЕЦ — Терехов розповів про ситуацію зі світлом

24 березня 2024 17:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Харкові через атаку зруйновано всі підстанції та ТЕЦ — Терехов розповів про ситуацію зі світлом
Пожежа на ТЕЦ у Харкові. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Харків постійно перебуває під російським вогнем. Окупанти здійснили масований обстріл міста у п'ятницю, 22 березня. У Харкові зруйновано всі трансформаторні підстанції та теплоелектроцентраль. Станом на сьогодні відновлено електропостачання на 40%, а опалення — на 60%.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону у неділю, 24 березня.

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Як зазначив Терехов, через атаку на місто постраждала критична інфраструктура Харкова. Зруйновано всі трансформаторні підстанції та теплоелектроцентраль через це виникли проблеми з постійним постачанням світла та опалення.

"Відповіді на запитання, як довго йтимуть відновлювальні роботи, немає. Ремонтні бригади працюють, але дуже серйозні руйнування, зруйновано всі трансформаторні підстанції, зруйновано ТЕЦ", — вказав мер.

За його словами, станом на сьогодні електропостачання відновили для 40% абонентів, а опалення — для 60%. При цьому водопостачання відновлено майже повністю, усі містяни мають безперебійний доступ до води.

Терехов зауважив, що наразі в Харкові діють погодинні графіки відключень.

Нагадаємо, 22 березня Терехов заявив, що в місті пролунало близько 15 вибухів. Також у Харкові виявили прильоти та проблеми зі світлом. 

Через російську ракетну атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори. 

Також ми писали, що голова Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що енергетики відновлюють живлення у Харкові у два етапи. Насамперед триває робота над відновленням критичної інфраструктури міста.

війна
Харків
Україна
обстріли
ТЕЦ
електропостачання
Ігор Терехов
теплопостачання
атака

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