Дефицит электроэнергии в Харькове — горожан попросили меньше пользоваться бойлерами
В Харькове после российского удара по энергетике возобновили горячее водоснабжение в среду, 27 марта. При этом коммунальщики призывают горожан уменьшить использование электрических бойлеров, потому что пока еще есть проблема с нехваткой электроэнергии.
Об этом сообщило коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" в Telegram.
Восстановление горячей воды в домах Харькова
В КП "Харьковские тепловые сети" заявили, что в городе восстановлена горячая вода в большинстве домов. При этом коммунальщики призвали жителей разумно потреблять электричество и отказаться от использования электрических бойлеров.
"Городу катастрофически не хватает электрической мощности. В то же время КП "Харьковские тепловые сети" сделали все возможное, чтобы максимально быстро восстановить услугу по горячей воде", — говорится в сообщении.
По данным предприятия, вода сейчас уже в большинстве домов Харькова. До конца среды коммунальщики планируют присоединить к централизованной услуге дома Холодногорского, Новобаварского, Шевченковского и Киевского районов.
Напомним, в Харькове из-за обстрелов РФ разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектроцентраль. В городе и области действуют почасовые графики отключений.
Также мы показали, как выглядит обесточенный Харьков.
Читайте Новини.LIVE!