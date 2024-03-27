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Дефицит электроэнергии в Харькове — горожан попросили меньше пользоваться бойлерами

27 марта 2024 11:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Дефицит электроэнергии в Харькове — горожан попросили меньше пользоваться бойлерами
Женщина моет руки. Иллюстративное фото: pay.vn.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Харькове после российского удара по энергетике возобновили горячее водоснабжение в среду, 27 марта. При этом коммунальщики призывают горожан уменьшить использование электрических бойлеров, потому что пока еще есть проблема с нехваткой электроэнергии.

Об этом сообщило коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" в Telegram.

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Восстановление горячей воды в домах Харькова

В КП "Харьковские тепловые сети" заявили, что в городе восстановлена горячая вода в большинстве домов. При этом коммунальщики призвали жителей разумно потреблять электричество и отказаться от использования электрических бойлеров.

"Городу катастрофически не хватает электрической мощности. В то же время КП "Харьковские тепловые сети" сделали все возможное, чтобы максимально быстро восстановить услугу по горячей воде", — говорится в сообщении.

По данным предприятия, вода сейчас уже в большинстве домов Харькова. До конца среды коммунальщики планируют присоединить к централизованной услуге дома Холодногорского, Новобаварского, Шевченковского и Киевского районов.

Скриншот сообщения КП "Харьковские тепловые сети"
Скриншот сообщения КП "Харьковские тепловые сети"

Напомним, в Харькове из-за обстрелов РФ разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектроцентраль. В городе и области действуют почасовые графики отключений.

Также мы показали, как выглядит обесточенный Харьков.

коммунальные услуги
война
Харьков
электроэнергия
Украина
водоснабжение
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