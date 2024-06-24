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Десятки людей у лікарні — Синєгубов розповів про наслідки обстрілів Харкова на вихідних

24 червня 2024 12:57
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Синєгубов розповів про постраждалих внаслідок обстрілів Харкова 22-23 червня
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ракетних обстрілів Харкова, які сталися у ці вихідні, постраждали десятки людей. Деякі з них і досі перебувають у важкому стані.

Про це Синєгубов розповів у понеділок, 24 червня.

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"Щодо стану постраждалих від ворожих обстрілів Харкова 22 та 23 червня. У лікарнях залишаються на лікуванні 20 людей", — повідомив Синєгубов. 

Очільник Харківської ОВА також розповів, що 22 червня до медичних установ області було госпіталізовано 42 людини. За його словами, наразі в лікарнях на стаціонарному лікуванні залишається 17 постраждалих, серед них — дві дівчинки 12-ти та 13-років, стан середній. 

Синєгубов також повідомив, що троє пацієнтів перебувають у тяжкому стані: двоє, 32 і 52 роки, стабільні, чоловік 46 років знаходиться у вкрай тяжкому стані.

"Інші поранені лікуються у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології", — додав Синєгубов. 

Наслідки обстрілів у неділю

"Внаслідок ворожих обстрілів міста 23 червня було поранено 12 осіб — 5 госпіталізовано до медичних закладів", — розповів Синєгубов. 

Він додав, що наразі в лікарні перебуває троє пацієнтів у стабільному стані, серед яких 15-річний хлопець.

"Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим від ворожих обстрілів", — резюмував очільник ОВА.

наслідки обстрілу Харкова
Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю 23 червня у Харкові пролунала серія вибухів: окупанти вдарили по місту авіабомбами. 

Після авіаударів по Харкову частина міста залишилася без світла та води. 

Харків
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Олег Синєгубов
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