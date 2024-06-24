Синєгубов розповів про постраждалих внаслідок обстрілів Харкова 22-23 червня

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ракетних обстрілів Харкова, які сталися у ці вихідні, постраждали десятки людей. Деякі з них і досі перебувають у важкому стані.

Про це Синєгубов розповів у понеділок, 24 червня.

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"Щодо стану постраждалих від ворожих обстрілів Харкова 22 та 23 червня. У лікарнях залишаються на лікуванні 20 людей", — повідомив Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА також розповів, що 22 червня до медичних установ області було госпіталізовано 42 людини. За його словами, наразі в лікарнях на стаціонарному лікуванні залишається 17 постраждалих, серед них — дві дівчинки 12-ти та 13-років, стан середній.

Синєгубов також повідомив, що троє пацієнтів перебувають у тяжкому стані: двоє, 32 і 52 роки, стабільні, чоловік 46 років знаходиться у вкрай тяжкому стані.

"Інші поранені лікуються у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології", — додав Синєгубов.

Наслідки обстрілів у неділю

"Внаслідок ворожих обстрілів міста 23 червня було поранено 12 осіб — 5 госпіталізовано до медичних закладів", — розповів Синєгубов.

Він додав, що наразі в лікарні перебуває троє пацієнтів у стабільному стані, серед яких 15-річний хлопець.

"Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим від ворожих обстрілів", — резюмував очільник ОВА.

Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю 23 червня у Харкові пролунала серія вибухів: окупанти вдарили по місту авіабомбами.

Після авіаударів по Харкову частина міста залишилася без світла та води.