Синегубов рассказал о пострадавших в результате обстрелов Харькова 22-23 июня

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате произошедших в эти выходные ракетных обстрелов Харькова пострадали десятки человек. Некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Об этом Синегубов рассказал в понедельник, 24 июня.

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"О состоянии пострадавших от вражеских обстрелов Харькова 22 и 23 июня. В больницах остаются на лечении 20 человек", — сообщил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА также рассказал, что 22 июня в медицинские учреждения области было госпитализировано 42 человека. По его словам, сейчас в больницах на стационарном лечении остается 17 пострадавших, среди них две девочки 12-ти и 13-летнего, состояние среднее.

Синегубов также сообщил, что трое пациентов находятся в тяжелом состоянии: двое, 32 и 52 года, стабильны, мужчина 46 лет находится в крайне тяжелом состоянии.

"Другие раненые лечатся в отделениях хирургии, нейрохирургии, травматологии", — добавил Синегубов.

Последствия обстрелов в воскресенье

"В результате вражеских обстрелов города 23 июня были ранены 12 человек - 5 госпитализированы в медицинские учреждения", — рассказал Синегубов.

Он добавил, что в настоящее время в больнице находятся трое пациентов в стабильном состоянии, среди которых 15-летний парень.

"Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от вражеских обстрелов", — резюмировал глава ОВА.

Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье 23 июня в Харькове прозвучала серия взрывов: оккупанты ударили по городу авиабомбами.

После авиаударов по Харькову часть города осталась без света и воды.