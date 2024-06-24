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На Харківщині за добу один загиблий, 13 постраждалих — в ОВА повідомили, де лунали вибухи

24 червня 2024 09:52
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
На Харківщині одна людина загинула, 13 постраждали — добове зведення ОВА
Наслідки обстрілу селища Слатине на Харківщині. Фото: Telegram начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Харків та населені пункти області перебували під щільними обстрілами з боку армії Росії. У результаті 13 людей постраждали та один чоловік загинув. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 24 червня. 

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Хроніка обстрілів Харкова за добу

  • 15:00 Харків, Шевченківський район: внаслідок влучання КАБ у заклад освіти частково зруйновано двоповерхову будівлю. Постраждали четверо людей, зокрема 15-річна дитина.
  • Холодногірський район: внаслідок обстрілу зруйновано два приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула одна людина, постраждали восьмеро людей, зокрема 16-річна дитина.
  • Київський район: два влучання у будівлю цеху підприємства, що не експлуатується.

Загалом 23 червня у Харкові постраждали 12 людей, з них двоє дітей та співробітник ДСНС. Загинула одна людина. Електропостачання по Харкову відновлено в повному обсязі.

  • На Харківщині за добу один загиблий, 13 постраждалих – в ОВА повідомили, де лунали вибухи - фото 1
    Наслідки обстрілу селища Слатине на Харківщині. Фото: Telegram начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова
  • На Харківщині за добу один загиблий, 13 постраждалих – в ОВА повідомили, де лунали вибухи - фото 2
    Селище Слатине на Харківщині після обстрілу. Фото: Telegram начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова
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Хроніка обстрілів Харківщини

 

  • 16:33 Куп'янськ: внаслідок російського артобстрілу горів дах житлового будинку. 
  • 14:00 Куп'янський р-н, Великобурлуцька громада, село Рублене: внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка. 
  • 13:45. Харківський р-н, Дергачівська ТГ, селище Слатине: внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлі сільради, "Нової Пошти", два житлових будинки. 

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку успішно відбито п’ять атак противника в районі Вовчанська. На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак окупантів. Тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.

Нагадаємо, у неділю 23 червня у Харкові пролунала серія вибухів: окупанти вдарили по місту авіабомбами. 

Після авіаударів по Харкову частина міста залишилася без світла та води. 

Нагадаємо, роботу харківського метрополітену після обстрілу 23 червня ввечері вже вдалося відновити.

війна
Харків
вибух
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