На Харківщині одна людина загинула, 13 постраждали — добове зведення ОВА

Наслідки обстрілу селища Слатине на Харківщині. Фото: Telegram начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Харків та населені пункти області перебували під щільними обстрілами з боку армії Росії. У результаті 13 людей постраждали та один чоловік загинув.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 24 червня.

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Хроніка обстрілів Харкова за добу

15:00 Харків, Шевченківський район: внаслідок влучання КАБ у заклад освіти частково зруйновано двоповерхову будівлю. Постраждали четверо людей, зокрема 15-річна дитина.

Холодногірський район: внаслідок обстрілу зруйновано два приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула одна людина, постраждали восьмеро людей, зокрема 16-річна дитина.

Київський район: два влучання у будівлю цеху підприємства, що не експлуатується.

Загалом 23 червня у Харкові постраждали 12 людей, з них двоє дітей та співробітник ДСНС. Загинула одна людина. Електропостачання по Харкову відновлено в повному обсязі.

Наслідки обстрілу селища Слатине на Харківщині. Фото: Telegram начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Селище Слатине на Харківщині після обстрілу. Фото: Telegram начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова 1 / 2

Хроніка обстрілів Харківщини

16:33 Куп'янськ: внаслідок російського артобстрілу горів дах житлового будинку.

14:00 Куп'янський р-н, Великобурлуцька громада, село Рублене: внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка.

13:45. Харківський р-н, Дергачівська ТГ, селище Слатине: внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлі сільради, "Нової Пошти", два житлових будинки.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку успішно відбито п’ять атак противника в районі Вовчанська. На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак окупантів. Тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.

Нагадаємо, у неділю 23 червня у Харкові пролунала серія вибухів: окупанти вдарили по місту авіабомбами.

Після авіаударів по Харкову частина міста залишилася без світла та води.

Нагадаємо, роботу харківського метрополітену після обстрілу 23 червня ввечері вже вдалося відновити.