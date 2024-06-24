На Харківщині одна людина загинула, 13 постраждали — добове зведення ОВА

На Харківщині за добу один загиблий, 13 постраждалих — в ОВА повідомили, де лунали вибухи
Харків та населені пункти області перебували під щільними обстрілами з боку армії Росії. У результаті 13 людей постраждали та один чоловік загинув.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 24 червня.
Хроніка обстрілів Харкова за добу
- 15:00 Харків, Шевченківський район: внаслідок влучання КАБ у заклад освіти частково зруйновано двоповерхову будівлю. Постраждали четверо людей, зокрема 15-річна дитина.
- Холодногірський район: внаслідок обстрілу зруйновано два приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула одна людина, постраждали восьмеро людей, зокрема 16-річна дитина.
- Київський район: два влучання у будівлю цеху підприємства, що не експлуатується.
Загалом 23 червня у Харкові постраждали 12 людей, з них двоє дітей та співробітник ДСНС. Загинула одна людина. Електропостачання по Харкову відновлено в повному обсязі.
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Наслідки обстрілу селища Слатине на Харківщині. Фото: Telegram начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова
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Селище Слатине на Харківщині після обстрілу. Фото: Telegram начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова
Хроніка обстрілів Харківщини
- 16:33 Куп'янськ: внаслідок російського артобстрілу горів дах житлового будинку.
- 14:00 Куп'янський р-н, Великобурлуцька громада, село Рублене: внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка.
- 13:45. Харківський р-н, Дергачівська ТГ, селище Слатине: внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлі сільради, "Нової Пошти", два житлових будинки.
Ситуація на фронті
На Харківському напрямку успішно відбито п’ять атак противника в районі Вовчанська. На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак окупантів. Тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.
Нагадаємо, у неділю 23 червня у Харкові пролунала серія вибухів: окупанти вдарили по місту авіабомбами.
Після авіаударів по Харкову частина міста залишилася без світла та води.
Нагадаємо, роботу харківського метрополітену після обстрілу 23 червня ввечері вже вдалося відновити.
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