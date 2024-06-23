Обстріл Харкова 23 червня — частина міста без електропостачання

Російський удар по Харкову — частина міста залишилась без світла
У неділю, 23 червня, у частини харків'ян відсутнє електропостачання. Це наслідок російського удару по місту.
Про це повідомили у пресслужбі Харківобленерго.
Частина Харкова залишилася без світла
Енергетики зазначають, що частина Харкова без світла через російські атаки.
Наразі спеціалісти працюють над тим, щоб повернути світло в оселі.
"Внаслідок ворожого обстрілу Харкова знеструмлено частину споживачів міста. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для якнайшвидшого заживлення абонентів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 червня в Харкові пролунала серія з трьох вибухів через авіаудари, внаслідок чого в декількох районах міста зникло водопостачання. Також у місті лунали вибухи через ракети С-300.
За даними влади, внаслідок вибухів п'ятеро людей поранено, одна людина загинула.
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