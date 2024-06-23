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Російський удар по Харкову — частина міста залишилась без світла

23 червня 2024 16:24
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Обстріл Харкова 23 червня — частина міста без електропостачання
Ремонт лінії електропередач. Фото: Міненерго
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У неділю, 23 червня, у частини харків'ян відсутнє електропостачання. Це наслідок російського удару по місту.

Про це повідомили у пресслужбі Харківобленерго.

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Частина Харкова залишилася без світла 

Енергетики зазначають, що частина Харкова без світла через російські атаки.

Наразі спеціалісти працюють над тим, щоб повернути світло в оселі.

"Внаслідок ворожого обстрілу Харкова знеструмлено частину споживачів міста. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для якнайшвидшого заживлення абонентів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 червня в Харкові пролунала серія з трьох вибухів через авіаудари, внаслідок чого в декількох районах міста зникло водопостачання. Також у місті лунали вибухи через ракети С-300.

За даними влади, внаслідок вибухів п'ятеро людей поранено, одна людина загинула.

війна
обстріли
сфера енергетики
електропостачання
Харків
війна в Україні
енергетика
світло

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