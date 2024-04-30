Деталі про приліт у Холодногірському районі Харкова — що відомо про загиблу

Пожежник на місці обстрілу у Харкові. Фото: ДСНС

Близько десятої години ранку російські загарбники завдали три удари керованими авіаційними боєприпасами по Харкову. Внаслідок влучання по Холодногірському району загинула жінка — співробітниця цивільного транспортного підприємства.

Про це Новини.LIVE повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у вівторок, 30 квітня.

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"Удари завдавалися керованими авіаційними боєприпасами з території РФ за допомогою літаків", — розповів Чубенко.

Він додав, що два удари було завдано по Київському району, а один по Холодногірському району міста. Внаслідок цього постраждало цивільне транспортне підприємство та загинула співробітниця підприємства.

"Загалом зараз маємо вісьмох постраждалих", — наголосив речник.

Чубенко додав, що внаслідок влучання по гаражному коорперативу сталася пожежа. Через це згоріло щонайменше 50 гаражів.

Нагадаємо, вранці 30 квітня повітряна тривога лунала у Харкові та області через загрозу балістичного обстрілу та застосування ворогом керованих авіаційних бомб.

Згодом стало відомо, що армія РФ завдала удару по Холодногірському та Київському районах міста. За уточненою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина.