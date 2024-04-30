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Детали о прилете в Холодногорском районе Харькова — что известно о погибшей

30 апреля 2024 13:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Детали о прилете в Холодногорском районе Харькова — что известно о погибшей
Пожарный на месте обстрела в Харькове. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Около десяти часов утра российские захватчики нанесли три удара управляемыми авиационными боеприпасами по Харькову. В результате попадания по Холодногорскому району погибла женщина — сотрудница гражданского транспортного предприятия.

Об этом Новини.LIVE сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко во вторник, 30 апреля.

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"Удары наносились управляемыми авиационными боеприпасами с территории РФ с помощью самолетов", — рассказал Чубенко.

Он добавил, что два удара были нанесены по Киевскому району, а один по Холодногорскому району города. В результате пострадало гражданское транспортное предприятие и погибла сотрудница предприятия.

"В целом сейчас имеем восемь пострадавших", — подчеркнул спикер.

Чубенко добавил, что в результате попадания по гаражному коорперативу произошел пожар. Из-за этого сгорело не менее 50 гаражей.

Напомним, утром 30 апреля воздушная тревога звучала в Харькове и области из-за угрозы баллистического обстрела и применения врагами управляемых авиационных бомб.

Впоследствии стало известно, что армия РФ нанесла удар по Холодногорскому и Киевскому районам города. По уточненной информации, в результате атаки погиб один человек.

война
Харьков
Украина
обстрелы
Харьковская ОГА
ракетный удар

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