Детали о прилете в Холодногорском районе Харькова — что известно о погибшей
Около десяти часов утра российские захватчики нанесли три удара управляемыми авиационными боеприпасами по Харькову. В результате попадания по Холодногорскому району погибла женщина — сотрудница гражданского транспортного предприятия.
Об этом Новини.LIVE сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко во вторник, 30 апреля.
В Харькове в результате обстрела погибла женщина
"Удары наносились управляемыми авиационными боеприпасами с территории РФ с помощью самолетов", — рассказал Чубенко.
Он добавил, что два удара были нанесены по Киевскому району, а один по Холодногорскому району города. В результате пострадало гражданское транспортное предприятие и погибла сотрудница предприятия.
"В целом сейчас имеем восемь пострадавших", — подчеркнул спикер.
Чубенко добавил, что в результате попадания по гаражному коорперативу произошел пожар. Из-за этого сгорело не менее 50 гаражей.
Напомним, утром 30 апреля воздушная тревога звучала в Харькове и области из-за угрозы баллистического обстрела и применения врагами управляемых авиационных бомб.
Впоследствии стало известно, что армия РФ нанесла удар по Холодногорскому и Киевскому районам города. По уточненной информации, в результате атаки погиб один человек.
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