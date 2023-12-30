Детсад в харьковском метро — Терехов назвал новую дату открытия
В Харькове планируют открытие детского сада в метрополитене. Запустить его планируют почти две недели позже, чем обещали ранее — 15 января.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона.
Детсад в харьковском метро
"Многие родители хотят, чтобы их дети нормально подготовились к школе. Поэтому мы и открываем метросад. И я надеюсь, что благодаря этому дошкольники смогут хорошо подготовиться к следующему учебному году", — сказал Терехов.
По словам главы города, в детский сад уже записалось более 600 детей.
Кроме того, посещать такой сад будут также дети старшего дошкольного возраста. На занятиях они будут готовиться к первому классу школы.
Известно, что детсад в харьковском метро будет работать на станциях:
- "Университет";
- "Победа";
- "Академика Павлова";
- "Метростроителей";
- "Тракторный завод".
Напомним, что в Харькове коммунальщики украсили еще одну станцию метро до Нового года. Всего в этом году украсили семь станций метро.
Кроме того, в результате ракетного удара по Харькову 29 декабря погибли три человека. Также повреждена больница, инфраструктура, школа и жилые дома.
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