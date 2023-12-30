Детсад в харьковском метро — Терехов назвал новую дату открытия

Дети учатся с воспитательницей метро. Иллюстративное фото: UNICEF

В Харькове планируют открытие детского сада в метрополитене. Запустить его планируют почти две недели позже, чем обещали ранее — 15 января.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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Детсад в харьковском метро

"Многие родители хотят, чтобы их дети нормально подготовились к школе. Поэтому мы и открываем метросад. И я надеюсь, что благодаря этому дошкольники смогут хорошо подготовиться к следующему учебному году", — сказал Терехов.

По словам главы города, в детский сад уже записалось более 600 детей.

Кроме того, посещать такой сад будут также дети старшего дошкольного возраста. На занятиях они будут готовиться к первому классу школы.

Известно, что детсад в харьковском метро будет работать на станциях:

"Университет";

"Победа";

"Академика Павлова";

"Метростроителей";

"Тракторный завод".

Напомним, что в Харькове коммунальщики украсили еще одну станцию метро до Нового года. Всего в этом году украсили семь станций метро.

Кроме того, в результате ракетного удара по Харькову 29 декабря погибли три человека. Также повреждена больница, инфраструктура, школа и жилые дома.