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Детсад в харьковском метро — Терехов назвал новую дату открытия

30 декабря 2023 16:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Детсад в харьковском метро — Терехов назвал новую дату открытия
Дети учатся с воспитательницей метро. Иллюстративное фото: UNICEF
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове планируют открытие детского сада в метрополитене. Запустить его планируют почти две недели позже, чем обещали ранее — 15 января.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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Детсад в харьковском метро

"Многие родители хотят, чтобы их дети нормально подготовились к школе. Поэтому мы и открываем метросад. И я надеюсь, что благодаря этому дошкольники смогут хорошо подготовиться к следующему учебному году", — сказал Терехов.

По словам главы города, в детский сад уже записалось более 600 детей.

Кроме того, посещать такой сад будут также дети старшего дошкольного возраста. На занятиях они будут готовиться к первому классу школы.

Известно, что детсад в харьковском метро будет работать на станциях:

  • "Университет";
  • "Победа";
  • "Академика Павлова";
  • "Метростроителей";
  • "Тракторный завод".

Напомним, что в Харькове коммунальщики украсили еще одну станцию метро до Нового года. Всего в этом году украсили семь станций метро.

Кроме того, в результате ракетного удара по Харькову 29 декабря погибли три человека. Также повреждена больница, инфраструктура, школа и жилые дома.

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