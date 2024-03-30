Для харківських оборонців кордону та рятувальників закупили нові автомобілі
У Харківській області поповнили автопарк оборонців кордонів та рятувальників обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони отримали 21 новий транспортний засіб.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 30 березня.
Нові авто для оборонців кордонів та рятувальників
За словами Синєгубова, потреби військовослужбовців оперативно закрили у результаті співпраці ХОВА, Пісочинської громади, волонтерів та союзників із Литви.
"Незабаром в межах цієї ініціативи до Сил оборони надійде друга партія — ще 19 автівок", — додав він.
Нагадаємо, рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій виявили та ліквідували в селі Руська Лозова Харківської області російську авіабомбу ОФАБ-250. Зі слів експертів, така ціль могла не лише пошкодити будинки, а й вбити людей.
Також в Україні шириться інформація про те, що росіяни готують наступ на Харків. Однак, за словами начальника харківського гарнізону, бригадного генерала Сергія Мельника, якихось наступальних дій поки що від окупантів не передбачається.
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