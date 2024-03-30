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Для харківських оборонців кордону та рятувальників закупили нові автомобілі

30 березня 2024 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Для харківських оборонців кордону та рятувальників закупили нові автомобілі
Автомобілі для харківських оборонців кордону та рятувальників. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області поповнили автопарк оборонців кордонів та рятувальників обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони отримали 21 новий транспортний засіб.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 30 березня.

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За словами Синєгубова, потреби військовослужбовців оперативно закрили у результаті співпраці ХОВА, Пісочинської громади, волонтерів та союзників із Литви. 

"Незабаром в межах цієї ініціативи до Сил оборони надійде друга партія — ще 19 автівок", — додав він.

Нагадаємо, рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій виявили та ліквідували в селі Руська Лозова Харківської області російську авіабомбу ОФАБ-250. Зі слів експертів, така ціль могла не лише пошкодити будинки, а й вбити людей.

Також в Україні шириться інформація про те, що росіяни готують наступ на Харків. Однак, за словами начальника харківського гарнізону, бригадного генерала Сергія Мельника, якихось наступальних дій поки що від окупантів не передбачається.

кордон
ДСНС
Харківська область
рятувальники
Олег Синєгубов
автомобіль

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