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Для харьковских защитников границы и спасателей закупили новые автомобили

30 марта 2024 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Для харьковских защитников границы и спасателей закупили новые автомобили
Автомобили для харьковских защитников границы и спасателей. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области пополнили автопарк защитников границ и спасателей областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они получили 21 новых транспортных средств.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в субботу, 30 марта.

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По словам Синегубова, потребности военнослужащих оперативно закрыли в результате сотрудничества ХОВА, Песочинской громады, волонтеров и союзников из Литвы.

"Вскоре в рамках этой инициативы в Силы обороны поступит вторая партия — еще 19 автомобилей", — добавил он.

Напомним, спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций обнаружили и ликвидировали в селе Русская Лозовая Харьковской области российскую авиабомбу ОФАБ-250. По словам экспертов, такая цель могла не только повредить дома, но и убить людей.

Также в Украине распространяется информация о том, что россияне готовят наступление на Харьков. Однако, по словам начальника харьковского гарнизона, бригадного генерала Сергея Мельника, каких-то наступательных действий пока от оккупантов не предвидится.

граница
ГСЧС
Харьковская область
спасатели
Олег Синегубов
автомобиль

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