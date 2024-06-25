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В три населенных пункта Харьковщины запретили ехать — какая причина

25 июня 2024 02:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Запретили проезд в нп Борщева, Слобожанское и Липцы Харьковской области
Правоохранители на блокпосте. Иллюстративное фото: 5692
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Жителям Липецкой громады Харьковской области закрывают проезд со вторника, 25 июня, в три населенных пункта. Это связано с минной опасностью и постоянными вражескими обстрелами.

Об этом сообщила администрация общества в Telegram.

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"В связи с минной опасностью и постоянными российскими обстрелами, угрожающими здоровью и жизни людей, с 25 июня приостанавливается проезд в населенные пункты Борщева, Слобожанское и Липцы", — отметили в администрации.

Там добавили, что дополнительно обнародуют информацию об изменениях в пропускном режиме.

К каким трем селам Харьковской области закроют проезд
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Голос Липецкой громады"

Как известно, с начала 10 мая происходит наступление российских войск на севере Харьковской области. Часть Липецкой громады снова под контролем врага, на ее территории продолжаются боевые действия. Российские захватчики не прекращают обстреливать прифронтовые села.

Минная опасность в Харьковской области

Напомним, что два человека подорвались на российской мине в селе Слобожанское Харьковской области в понедельник, 24 июня. По данным местной администрации, они поехали за личными вещами и сбились с пути.

Также мы писали, что это далеко не первый случай, когда встреча с минами становится роковой. Так, в городе Изюм Харьковской области на мине подорвался мужчина, в результате чего он утратил правую стопу. Кроме того, получила повреждение стопы и женщина, наступившая на мину российских захватчиков на Изюмщине Харьковской области.

Добавим, что в Украине будет создан первый государственный реестр потенциально загрязненных взрывоопасными предметами территорий. Таким образом, можно будет отслеживать состояние разминирования территорий и эффективно планировать дальнейшую работу по разминированию.

Харьковская область
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