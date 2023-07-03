Допомагала оформлювати грошову допомогу від РФ: на Харківщині виявили чергову колаборантку

Оформлення документів (фото ілюстративне). Фото: Світлана Борисовська / УНІАН

Встановлено особу ще однієї колаборантки, яка співпрацювала з окупантами в Куп’янську. Жінка добровільно обійняла посаду при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Дізнанням встановлено, що під час захоплення збройними силами рф м. Куп’янськ місцева мешканка добровільно обійняла посаду "и. о. специалиста лицензионно-разрешительного отдела Временной гражданской администрации Купянского района" при окупаційній адміністрації держави-агресора.

"Колаборантка приймала заяви від фізичних-осіб підприємців для подальшого переоформлення документів у відповідності до російського законодавства, а також займалась обробкою звернень від місцевих мешканців, які хотіли оформити отримання матеріальної грошової допомоги від російської федерації", — розповідають у прокуратурі.

Фото колаборантки, яка співпрацювала з окупантами в Куп’янську. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 53-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Нагадаємо, що ДБР викрило харківʼянку, яка погрожувала вивезти українських школярів до Бєлгорода. Їй інкримінують державну зраду.

Також ми розповідали, що прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт щодо 37-річного чоловіка. Його звинувачують у багаторазовому поширенні матеріалів, у яких виправдовується та заперечується збройна агресія Росії проти України, а також прославляються її учасники.