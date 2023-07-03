Помогала оформлять денежную помощь от РФ: в Харьковской области обнаружили очередную коллаборантку

Оформление документов (фото иллюстративное). Фото: Светлана Борисовская / УНИАН

Установлена личность еще одной коллаборантки, которая сотрудничала с оккупантами в Купянске. Женщина добровольно вступила в должность при оккупационной администрации государства-агрессора.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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Следствием установлено, что во время захвата вооруженными силами России г. Купянск местная жительница добровольно заняла должность "и.о. специалиста лицензионно-разрешительного отдела Временной гражданской администрации Купянского района" при оккупационной администрации государства-агрессора.

"Колаборантка принимала заявления от физических лиц предпринимателей для дальнейшего переоформления документов в соответствии с российским законодательством, а также занималась обработкой обращений от местных жителей, которые хотели оформить получение материальной денежной помощи от российской федерации", — рассказывают в прокуратуре.

Фото коллаборантки , которая сотрудничала с оккупантами в Купянске. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 53-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Подозреваемая скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении ее в розыск.

Напомним, что ДБР разоблачило харьковчанку, которая угрожала вывезти украинских школьников в Белгород . Ей инкриминируют государственную измену.

Также мы рассказывали, что прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в многократном распространении материалов, в которых оправдывается и отрицается вооруженная агрессия России против Украины, а также прославляются ее участники.