Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Помогала оформлять денежную помощь от РФ: в Харьковской области обнаружили очередную коллаборантку arrow

Помогала оформлять денежную помощь от РФ: в Харьковской области обнаружили очередную коллаборантку

3 июля 2023 13:36
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Помогала оформлять денежную помощь от РФ: в Харьковской области обнаружили очередную коллаборантку
Оформление документов (фото иллюстративное). Фото: Светлана Борисовская / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Установлена личность еще одной коллаборантки, которая сотрудничала с оккупантами в Купянске. Женщина добровольно вступила в должность при оккупационной администрации государства-агрессора.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

Читайте также:

Материалы дела

Следствием установлено, что во время захвата вооруженными силами России г. Купянск местная жительница добровольно заняла должность "и.о. специалиста лицензионно-разрешительного отдела Временной гражданской администрации Купянского района" при оккупационной администрации государства-агрессора.

"Колаборантка принимала заявления от физических лиц предпринимателей для дальнейшего переоформления документов в соответствии с российским законодательством, а также занималась обработкой обращений от местных жителей, которые хотели оформить получение материальной денежной помощи от российской федерации", — рассказывают в прокуратуре.

Фото коллаборантки , которая сотрудничала с оккупантами в Купянске. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 53-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Подозреваемая скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении ее в розыск.

Напомним, что ДБР разоблачило харьковчанку, которая угрожала вывезти украинских школьников в Белгород . Ей инкриминируют государственную измену.

Также мы рассказывали, что прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в многократном распространении материалов, в которых оправдывается и отрицается вооруженная агрессия России против Украины, а также прославляются ее участники.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз