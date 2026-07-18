Двоє загиблих і 18 постраждалих: Росія атакувала Харківщину

Наслідки атаки на Харківщину. Фото: Поліція Харківщини

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Харкову та 29 населених пунктах області. Ворог застосував ракети, керовані авіабомби та безпілотники. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще 18 дістали поранення, серед них п'ятеро дітей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію, прокуратуру та ДСНС.

РФ вдарила ракетою та дронами по Харкову

Під ворожим вогнем опинилися Основ'янський, Київський, Салтівський та Шевченківський райони Харкова. За даними прокуратури, близько 19:30 російські війська завдали ракетного удару по Шевченківському району. Попередньо окупанти застосували ракету S8000 "Бандероль".

Унаслідок атаки загинув 28-річний чоловік, який перебував у автомобілі. Його 22-річна дружина та дворічний син зазнали гострої реакції на стрес. Також постраждали ще шестеро людей, серед яких 7-річний хлопчик із вибуховим пораненням.

Загиблий унаслідок атаки по Харківщині. Фото: Поліція Харківщини

Загалом у Харкові постраждали дев'ятеро людей, серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, готельно-ресторанний комплекс, кафе, навчальний заклад, зупинку громадського транспорту, трамвайну контактну мережу та три автомобілі.

Удар авіабомбами по Ізюму

Вдень російська авіація скинула керовані авіабомби на Ізюм. Влучання зафіксували у приватному секторі міста. Внаслідок атаки постраждали семеро людей — двоє чоловіків, дві жінки, 8-річний хлопчик та дівчата 13 і 16 років. Найважчі травми отримав восьмирічний хлопчик, його госпіталізували у тяжкому стані. У 13-річної дівчини та 66-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Наслідки атаки на Харківщину. Фото: Поліція Харківщини

Пошкоджено багатоквартирний будинок, 19 приватних будинків, неексплуатовану будівлю, два автомобілі. Також виникла пожежа площею 200 квадратних метрів.

Загиблі на Харківщині

У Середівці Вовчанської громади внаслідок удару загинув 78-річний чоловік, ще один 47-річний місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес. Біля села Кирилівка Старосалтівської громади через атаку дрона дістав вибухові поранення 47-річний чоловік.

Обстрілів також зазнали населені пункти Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського, Харківського, Чугуївського та Берестинського районів. Пошкоджено десятки приватних будинків, багатоповерхівки, магазини, поштомат, м'ясокомбінат, заклад культури, господарські споруди, ангари, автомобілі та електромережі.

Раніше Новини.LIVE писали, що російський безпілотник вранці 16 липня атакував передмістя Харкова. Під удар потрапило цивільне підприємство в селищі Високому. Уламками пошкодило мікроавтобус, який проїжджав повз місце вибуху.

Також Новини.LIVE повідомляли, що за добу 15-16 липня від обстрілів РФ постраждали 18 людей, серед них — 16-річний хлопець. Під ударами опинилися житлові квартали, підприємства, лікарня, навчальний заклад та об'єкти інфраструктури. У самому Харкові безпілотники влучили одразу в кількох районах міста.