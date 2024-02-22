Екоінспекція не змогла назвати суму збитків від розливу нафтопродуктів у річку в Харкові

Нафта у річці в центрі Харкова. Фото: gwaramedia

Державна екологічна інспекція у Харківській області відібрала проби води з річок та ґрунтів, в які потрапили нафтопродукти внаслідок російського обстрілу 9 лютого. Під час аналізу зразків було виявлено перевищення вмісту.

Про це повідомила "Ґвара Медіа" у четвер, 22 лютого.

Нафта в річці Харкова

В інспекції розповіли, що протягом періоду з 2018 по 2024 роки діяльність суб'єкта господарювання за адресою вулиці Єнакіївська, 3 не було перевірено.

Станом на 14 лютого, попередньо, в аналізованих зразках було виявлено перевищення рівня нафтопродуктів у водоймах:

у річці Уди (с. Хорошеве) перевищення складало 6,0 разів (1,8 мг/дм³ порівняно з нормою 0,3 мг/дм³);

у річці Уди (с. Темнівка) — у 7,0 разів (2,1 мг/дм³ порівняно з нормою 0,3 мг/дм³);

у річці Уди (с. Заудьє) — у 3,2 раза (0,95 мг/дм³ порівняно з нормою 0,3 мг/дм³);

у річці Немишля (м. Харків, вул. Немишлянська, 239) — у 95 разів (28,5 мг/дм³ порівняно з нормою 0,3 мг/дм³).

"Проте станом на 19.02.2024 повідомити суму збитків не можливо, оскільки вона розраховується відповідно до затверджених методик, за відповідними формулами. До цих формул входять показники, які наразі Інспекцією встановлюються та досліджуються", — додають у Держекоінспекції.

Деякі показники для розрахунків вже доступні, але деякі ще перебувають у процесі дослідження. Для отримання інших були надіслані відповідні запити. Матеріали результатів супутникового моніторингу забрудненої території за результатами обробки дистанційного зондування Землі.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що внаслідок ударів російськими дронами типу Shahed по нафтобазі витекло близько 3 000 тонн нафти. Згідно з його відомостями, ця екологічна катастрофа призвела до збитків у розмірі 30 мільйонів гривень, проте міністр додає, що для остаточного обчислення необхідно провести додаткові аналізи та взяти додаткові зразки.

Нагадаємо, 9 лютого мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські окупанти вдарили по автозаправній станції в місті. Внаслідок атаки розлилось пальне, через що поширилась пожежа на 14 приватних будинків, площа якої складає 3 700 кв. м.

Також внаслідок атаки російських дронів по Харкову сталися пожежі у 15 житлових будинках. Причиною займань став витік пально-мастильних матеріалів через влучання безпілотника.