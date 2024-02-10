Поліція показала відео перших хвилин після удару по Харкову

Палаючі будинки через атаку дронів. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Російські загарбники у п'ятницю, 9 лютого, атакували Харків безпілотниками. Внаслідок удару у місті горіли дві вулиці, вщент знищено 15 будинків.

Кадри перших хвилин після влучання оприлюднила Національна поліція у Telegram в суботу, 10 лютого.

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Так, патрульні поліцейські одними з перших прибули на місце.

На відео видно, що вони підбігли до одного з палаючих будинків та вибили металеву хвіртку у двір.

В той час там уже на повну вирує пожежа, правоохоронці одразу почали надавати допомогу мешканцям та евакуйовувати їх.

Далі вже разом з рятувальниками вони локалізували пожежу, аби вогонь не перекидався на інші будинки.

На кадрах видно, як вулиця повністю була охоплена вогнем.

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції у Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становила 3700 кв. м.

Також ми писали, що рятувальники знаходять тіла загиблих внаслідок нічної атаки по Харкову. Зокрема, виявлено останки трьох дітей.

Внаслідок нічної атаки по місту у приватному будинку загинула ціла сім'я. У коридорі будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті.

Згодом рятувальники знайшли рештки наймолодшої дитини загиблої сім'ї, однак ідентифікувати її на місці неможливо. Температура горіння під час пожежі була такою високою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл.

Загалом у Харкові через витік пально-мастильних матеріалів внаслідок влучання безпілотника вщент згоріли 15 житлових будинків. Зберігається небезпека повторного витоку палива, оскільки один резервуар ще повністю заповнений.