Экоинспекция не смогла назвать сумму ущерба от разлива нефтепродуктов в реку в Харькове

Нефть в реке в центре Харькова. Фото: gwaramedia

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области отобрала пробы воды из рек и грунтов, в которые попали нефтепродукты в результате российского обстрела 9 февраля. При анализе образцов было обнаружено превышение содержания.

Об этом сообщила "Гвара Медиа" в четверг, 22 февраля.

Нефть в реке Харькова

В инспекции рассказали, что в течение периода с 2018 по 2024 годы деятельность субъекта хозяйствования по адресу улицы Енакиевская, 3 не была проверена.

По состоянию на 14 февраля, предварительно, в анализируемых образцах было обнаружено превышение уровня нефтепродуктов в водоемах:

в реке Уды (с. Хорошево) превышение составляло 6,0 раз (1,8 мг/дм³ по сравнению с нормой 0,3 мг/дм³);

в реке Уды (с. Темновка) — в 7,0 раз (2,1 мг/дм³ по сравнению с нормой 0,3 мг/дм³);

в реке Уды (с. Заудье) — в 3,2 раза (0,95 мг/дм³ по сравнению с нормой 0,3 мг/дм³);

в реке Немышля (г. Харьков, ул. Немышлянская, 239) — в 95 раз (28,5 мг/дм³ по сравнению с нормой 0,3 мг/дм³).

"Однако по состоянию на 19.02.2024 сообщить сумму ущерба невозможно, поскольку она рассчитывается в соответствии с утвержденными методиками, по соответствующим формулам. В эти формулы входят показатели, которые в настоящее время Инспекцией устанавливаются и исследуются", — добавляют в Госэкоинспекции.

Некоторые показатели для расчетов уже доступны, но некоторые находятся в процессе исследования. Для получения других были отправлены запросы. Материалы результатов спутникового мониторинга загрязненной территории по результатам обработки дистанционного зондирования Земли.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что в результате ударов российскими дронами типа Shahed по нефтебазе вытекло около 3 000 тонн нефти. Согласно его сведениям, эта экологическая катастрофа привела к убыткам в размере 30 миллионов гривен, однако министр добавляет, что для окончательного вычисления необходимо провести дополнительные анализы и взять дополнительные образцы.

Напомним, 9 февраля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские оккупанты ударили по автозаправочной станции в городе. В результате атаки разлилось горючее, из-за чего распространился пожар на 14 частных домов, площадь которого составляет 3 700 кв. м.

Также в результате атаки российских дронов по Харькову произошли пожары в 15 жилых домах. Причиной возгораний стала утечка горюче-смазочных материалов из-за попадания беспилотника.