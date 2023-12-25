Ексголова МОН розкритикувала "метрошколу" в Харкові — у чому небезпека для учнів

Ексміністерка освіти й науки України Ганна Новосад. Фото: скриншот

Колишня міністерка освіти та науки України Ганна Новосад заявила про критичну проблему в доступі до освіти в Харкові. На думку фахівчині, підземних шкіл має бути більше для розв'язання проблем з освітою.

Про це вона розповіла в етері телемарафону.

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"У нас є дві критичні проблеми в доступі до освіти. Це сільська місцевість і ті території, де взагалі не можна вийти в офлайн. Це, наприклад, Харків, Запоріжжя, велика частина Миколаївської області", — сказала вона.

Як зазначила ексголова МОН, 2000 місць у міській метрошколі катастрофічно мало, аби розв'язати питання отримання у Харкові якісної освіти для дітей.

"У Харкові до великої війни було 109 тисяч учнів, якщо я не помиляюся. Зараз, за ​​даними департаменту освіти, 57 тисяч залишаються у Харкові та всі вони навчаються виключно онлайн… Метрошкола вирішить проблему для якоїсь частини дітей. Там навчається десь близько двох тисяч дітей, має до неї доступ… А що решта 55 тисяч? Я знаю, що місто Харків будує ще одну школу, але цього все одно критично мало. Одним із пріоритетів для нас як країни на найближчі роки для цих міст має бути побудова підземних шкіл", – рахує експолітикиня.

В аргументації важливості офлайн-навчання вона навела приклад даних міжнародної програми оцінки освітніх досягнень учнів (PISA). За такими даними, успіхи українських школярів за чотири роки суттєво впали. Аналогічні тенденції мають і інші країни світу, вони пов’язані з обмеженнями навчання через коронавірус. Та в Україні ситуація особливо важка.

"PISA в Україні проводилося, рахуйте, на 9-му місяці повномасштабного вторгнення. І той стрес, який пережили учні, складно його не враховувати. Проте найстрашніші цифри, я думаю, ми побачимо в наступному дослідженні", — розмірковує ексурядовиця.

Нагадаємо, що раніше мер Харкова Ігор Терехов назвав терміни завершення будівництва ще однієї метрошколи в місті. Перед цим в чинній підземній школі побував для зустрічі з дітьми Президент України Володимир Зеленський.