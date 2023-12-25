Экс-глава МОН раскритиковала "метрошколу" в Харькове — в чем опасность для учащихся

Экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад. Фото: скриншот

Бывшая министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила о критической проблеме в доступе к образованию в Харькове. По мнению специалиста, подземных школ должно быть больше для решения проблем с образованием.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

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Как решить проблемы с обучением

"У нас есть две критические проблемы в доступе к образованию. Это сельская местность и те территории, где вообще нельзя выйти в офлайн. Это, например, Харьков, Запорожье, большая часть Николаевской области", — сказала она.

Как отметила экс-глава МОН, 2000 мест в городской метрошколе катастрофически мало, чтобы решить вопрос получения в Харькове качественного образования для детей.

"В Харькове до войны было 109 тысяч учеников, если я не ошибаюсь. Сейчас, по данным департамента образования, 57 тысяч остаются в Харькове и все они учатся исключительно онлайн… Метрошкола решит проблему для какой-то части детей. Там учится где-то около двух тысяч детей, имеет к ней доступ... А что остальные 55 тысяч? Я знаю, что город Харьков строит еще одну школу, но этого все равно мало критично... Одним из приоритетов для нас как страны на ближайшие годы для этих городов должно быть построение подземных школ ", — считает экс-политик.

В аргументации важности оффлайн-обучения, она привела пример данных международной программы оценки образовательных достижений учащихся (PISA). По этим данным, успехи украинских школьников за четыре года существенно упали. Аналогичные тенденции имеют и другие страны мира, связанные с ограничениями обучения через коронавирус. Но в Украине ситуация особенно тяжелая

"PISA в Украине проводилось, считайте, на 9-м месяце полномасштабного вторжения. И тот стресс, который пережили ученики, сложно его не учитывать. Однако самые страшные цифры, я думаю, мы увидим в следующем исследовании", — рассуждает экс-чиновница.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов назвал сроки завершения строительства еще одной метрошколы в городе. До этого в действующей подземной школе побывал для встречи с детьми Президент Украины Владимир Зеленский.