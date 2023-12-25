Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Экс-глава МОН раскритиковала "метрошколу" в Харькове — в чем опасность для учащихся arrow

Экс-глава МОН раскритиковала "метрошколу" в Харькове — в чем опасность для учащихся

25 декабря 2023 17:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Экс-глава МОН раскритиковала "метрошколу" в Харькове — в чем опасность для учащихся
Экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бывшая министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила о критической проблеме в доступе к образованию в Харькове. По мнению специалиста, подземных школ должно быть больше для решения проблем с образованием.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

Читайте также:

Как решить проблемы с обучением

"У нас есть две критические проблемы в доступе к образованию. Это сельская местность и те территории, где вообще нельзя выйти в офлайн. Это, например, Харьков, Запорожье, большая часть Николаевской области", — сказала она.

Как отметила экс-глава МОН, 2000 мест в городской метрошколе катастрофически мало, чтобы решить вопрос получения в Харькове качественного образования для детей.

"В Харькове до войны было 109 тысяч учеников, если я не ошибаюсь. Сейчас, по данным департамента образования, 57 тысяч остаются в Харькове и все они учатся исключительно онлайн… Метрошкола решит проблему для какой-то части детей. Там учится где-то около двух тысяч детей, имеет к ней доступ... А что остальные 55 тысяч? Я знаю, что город Харьков строит еще одну школу, но этого все равно мало критично... Одним из приоритетов для нас как страны на ближайшие годы для этих городов должно быть построение подземных школ ", — считает экс-политик.

В аргументации важности оффлайн-обучения, она привела пример данных международной программы оценки образовательных достижений учащихся (PISA). По этим данным, успехи украинских школьников за четыре года существенно упали. Аналогичные тенденции имеют и другие страны мира, связанные с ограничениями обучения через коронавирус. Но в Украине ситуация особенно тяжелая

"PISA в Украине проводилось, считайте, на 9-м месяце полномасштабного вторжения. И тот стресс, который пережили ученики, сложно его не учитывать. Однако самые страшные цифры, я думаю, мы увидим в следующем исследовании", — рассуждает экс-чиновница.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов назвал сроки завершения строительства еще одной метрошколы в городе. До этого в действующей подземной школе побывал для встречи с детьми Президент Украины Владимир Зеленский.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме