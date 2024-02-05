Експоліцейський з Харківщини перейшов на бік РФ — яке покарання отримав зрадник

Судове засідання над експоліцейським. Фото: Харківська обласна прокуратура

Під час окупації Ізюма Харківської області один із поліцейських добровільно перейшов на бік ворога. Він здійснював чергування по місту та забезпечував "порядок" для окупаційної влади. Наступні 15 років зрадник проведе у в'язниці.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у понеділок, 5 лютого.

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За даними прокурорів, чоловік обіймав посаду дільничного офіцера поліції сектору превенції Ізюмського районного управління поліції в Харківській області. А за повномасштабного вторгнення він добровільно пішов на співпрацю з ворогом та став "дільничним інспектором поліції" в органі окупаційної влади.



Відомо, що колаборант здійснював чергування в складі слідчо-оперативних груп, вів матеріали журналів єдиного обліку та забезпечував "громадський порядок" для окупаційної влади.

Крім того, зловмисник агітував своїх колег також присягнути на вірність окупантам та працювати на них.



Після звільнення міста зрадник переховувався від правосуддя, а у жовтні минулого року наступив на російську протипіхотну міну та отримав травматичну ампутацію стопи — після лікування його затримали.



Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, що під час окупації Вовчанська Харківської області місцева мешканка організувала російські "свята" з пропагандистськими піснями. Тепер їй загрожує до 10 років ув'язнення.

Також ми писали, що у Харківській області чоловік добровільно пішов на співпрацю із загарбниками. Він обіймав посаду "заступника голови" окупаційної адміністрації. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.