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Організовувала російські свята — колаборантці з Харківщини загрожує до 10 років в'язниці

30 січня 2024 14:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Організовувала російські свята — колаборантці з Харківщини загрожує до 10 років в'язниці
Російське "свято" на ТОТ. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Під час окупації Вовчанська Харківської області місцева мешканка організувала російські "свята" з пропагандистськими піснями. Тепер їй загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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За даними слідства, під час окупації жінка добровільно почала співпрацювати з російськими загарбниками.

Так, вона обійняла посаду "начальника відділу культури, молоді та спорту" й брала участь, зокрема, у підготовці проєктів рішень окупаційної військово-цивільної адміністрації, організовувала роботу відділу та затверджувала табелі обліку підлеглих, на підставі яких надалі їм нараховувалась зарплата у російській валюті. 

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Колаборантка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Також жінка організовувала заходи, що присвячені пам’ятним датам російської історії.

Зокрема, координувала проведення свята до "дня прапора Росії", який працівники мали відвідувати в обов’язковому порядку, організувала виступ музичних колективів, які виконували російські пропагандистські пісні.

Наразі колаборантці заочно повідомили про підозру та заочно оголосили у розшук — їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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Скриншот допису Харківської обласної прокуратури
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Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, що у Харківській області чоловік добровільно пішов на співпрацю із загарбниками. Він обіймав посаду "заступника голови" окупаційної адміністрації. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Також ми писали, що у Куп'янському районі Харківської області викрили колаборантку. Вона активно співпрацювала з росіянами під час окупації.

Харківська область
Колаборант
окупація
війна в Україні

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