Экс-полицейский с Харьковщины перешел на сторону РФ — какое наказание получил предатель

Судебное заседание над эксполицейским. Фото: Харьковская областная прокуратура

Во время оккупации Изюма Харьковской области один из полицейских добровольно перешел на сторону врага. Он осуществлял дежурство по городу и обеспечивал "порядок" для оккупационных властей. Следущие 15 лет изменщик проведет в тюрьме.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в понедельник, 5 февраля.

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По данным прокуроров, мужчина занимал должность участкового офицера полиции сектора превенции Изюмского районного управления полиции в Харьковской области. А с началом полномасштабного вторжения он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и стал "участковым инспектором полиции" в органе оккупационных властей.



Известно, что коллаборант осуществлял дежурство в составе следственно-оперативных групп, вел материалы журналов единого учета и обеспечивал "общественный порядок" для оккупационных властей.

Кроме того, злоумышленник агитировал своих коллег также присягнуть на верность оккупантам и работать на них.



После освобождения города изменщик скрывался от правосудия, а в октябре прошлого года наступил на российскую противопехотную мину и получил травматическую ампутацию стопы — после лечения его задержали.



Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, что во время оккупации Волчанска Харьковской области местная жительница организовала российские "праздники" с пропагандистскими песнями. Теперь ей грозит до 10 лет заключени.

Также мы писали, что в Харьковской области мужчина добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками. Он занимал должность "замглавы" оккупационной администрации. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.